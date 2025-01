TeamSpeak risorge e lancia la sfida a Discord

Lo storico software di comunicazione vocale TeamSpeak, ormai da diverso tempo messo in secondo piano dal successo di Discord, ha lanciato un importante aggiornamento che punta a riconquistare il mercato dominato dal rivale. L'annuncio è arrivato il 18 gennaio tramite l'account ufficiale TeamSpeak su X, e da qualche ora è possibile scaricare la beta di Teamspeak 6 per provare tutte le novità.

Il nuovo TeamSpeak offre un'interfaccia completamente rinnovata e funzionalità avanzate come condivisione dello schermo, streaming multiplo e skin personalizzabili per le community. L'obiettivo è chiaro: sfidare il predominio di Discord offrendo un'esperienza moderna, profondamente diversa da quella disponibile fino ad oggi.

Tra le caratteristiche più rilevanti del nuovo TeamSpeak troviamo, oltre a quanto già citato, la possibilità di eseguire streaming in 1440p 60 fps con bitrate personalizzabile, l'acquisto diretto di server TeamSpeak tramite myTS, nuovi profili utente, l'anteprima degli utenti nei canali e varie possibilità di personalizzazione, che includono anche i font.

Gli sviluppatori hanno lavorato per offrire un'esperienza moderna, che però non vada a eliminare i punti di forza storici di TeamSpeak, come la qualità audio (sempre che abbiate un buon microfono, come questo). C'è da dire però che la sfida con Discord sarà decisamente ardua: il primo problema riguarda i costi per gli utenti, visto che Discord offre funzioni di base gratuite, mentre TeamSpeak richiede l'acquisto di server. È vero che un server TeamSpeak costa meno di un abbonamento Discord Nitro, ma molti utenti usano la versione gratuita del software.

C'è da considerare poi il fatto che Discord si è ormai affermato come il software di riferimento tra i videogiocatori e non solo, vanta una community vastissima e consolidata, molto difficile da intaccare: sarà davvero complicato per TeamSpeak convincere gli utenti a passare al proprio software.

Infine, nonostante la nuova interfaccia, Discord rimane più intuitivo in alcuni ambiti, come il caricamento delle immagini tramite URL e la gestione delle chat tra canali, aspetti dove TeamSpeak deve ancora migliorare e presenta ancora delle limitazioni.

Al momento il nuovo TeamSpeak è ancora in beta, vedremo se con le prossime versioni e i vari aggiornamenti riuscirà effettivamente a rubare degli utenti a Discord, o se quest'ultimo rimarrà il leader incontrastato del settore.