INTELLINET rinnova la serie di armadi rack EW

Techly rinnova la gamma di armadi rack dedicati a privati, piccole e medie imprese, con dettagli accattivanti, maggiore solidità e facilità di installazione.

INTELLINET Network Solution, specialista di prodotti di networking e per il cablaggio di reti strutturate, da sempre tiene a mantenere i suoi prodotti aggiornati in modo da soddisfare le esigenze di privati, piccole e medie aziende, che cambiano di giorno in giorno ed evolvono per essere sempre più esigenti.

La gamma di armadi rack EW si compone di diversi prodotti con dimensioni che variano da un minimo di 600 x 450 x 370 millimetri, fino ad arrivare ai più grandi con misure di 600 x 600 x 990 millimetri. Tutti i modelli sono disponibili nelle varianti di colore nero e grigio e in particolare recentemente sono stati arricchiti da nuovi dettagli rossi che rendono il look più accattivante.

Anche le clip dei pannelli saranno rosse, in modo da avere un dispositivo con la classica sicurezza e manifattura che da sempre caratterizza i prodotti INTELLINET, ma anche bello da vedere.

Tutti gli armadi rack sono inoltre dotati di una speciale barra di rinforzo, che permette di donare maggiore solidità e stabilità alla struttura e consente poi la regolazione in profondità della coppia di montanti forniti in dotazione, in modo da agevolare l’installazione di tutta la componentistica interna.

La porta frontale è asportabile e reversibile grazie allo sgancio rapido a molla, oltre a essere dotata di una serratura con leva inclinata che consente una maggiore sicurezza e protezione degli apparati elettronici installati all’interno.

Nella confezione viene poi fornito tutto il necessario per un’installazione semplice e veloce, tra cui un kit di dadi e viti Torx di sicurezza, oltre che il cavo per la messa a terra. La parte posteriore è invece predisposta per poter gestire in modo semplice e flessibile il cablaggio dei cavi, grazie all’uso di pannelli pre-tranciati o di pannelli asportabili.

Una gamma di prodotti che consente di soddisfare le necessità di chi cerca un armadio rack modulare, facile da usare, affidabile e improntato alla sicurezza, oltre che con un design accattivante e una struttura solida e duratura.