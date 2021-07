Techly, tre nuovi Power Bank con USB Type-C e capacità sino a 20.000 mAh

Techly ha introdotto tre nuovi power bank in grado di soddisfare le vostre necessità di ricarica in molteplici occasioni, sia in caso di emergenza che per alimentare dispositivi anche piuttosto esigenti a portare a termine il vostro lavoro.

Partiamo con I-CHARGE-10000, power bank, come facilmente intuibile dal nome stesso, che offre una capacità di 10.000 mAh ed è perfetto, grazie al suo design compatto, per essere trasportato comodamente in giro per ricaricare il cellulare, tablet o altri prodotti digitali quando serve.

I-CHARGE-10000 è assolutamente sicuro e affidabile, in virtù dei suoi circuiti integrati di protezione incorporati per evitare sovraccarico, scarico eccessivo, sovracorrente e cortocircuito. La carica avviene tramite l’interfaccia USB Type-C 5V/2.1A (che può essere utilizzata anche come uscita), la quale è affiancata da due porte USB: una da 5V/1A e l’altra da 5V/2.1A.

Un indicatore luminoso a quattro livelli consente sempre di controllare la carica residua e all’interno della confezione viene fornito anche un cavo di ricarica USB Type-C da 0,26 metri. Infine, non poteva di certo mancare un comodo pulsante per l’accensione e lo spegnimento del dispositivo. I-CHARGE-10000 integra una batteria ai polimeri di litio in grado di essere ricaricata oltre 500 volte, garantendovi una lunga durata nel tempo.

Passiamo a I-CHARGE-1000020W, modello che, nonostante la stessa capacità (10.000 mAh), si differenzia per la presenza di due ingressi (Micro USB e USB Type-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A) e tre uscite (due USB standard Type A 5V/3A, 9W/2A, 12V/1,5A e USB Type-C 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,66A). L’output totale massimo è conseguentemente di 20W, sufficiente per caricare anche dispositivi più impegnativi del solito smartphone. In confezione è presente infine un cavo micro USB da 0,30 metri.

Ultimo, ma non certo per importanza, il terzo modello, identificato dalla sigla I-CHARGE-2000020W, che rappresenta una versione maggiorata del precedente, in quanto la capacità della batteria interna raddoppia e passa a ben 20.000 mAh. Ovviamente, in questo caso anche il peso aumenta vistosamente, raggiungendo i 406,6g (rispetto ai 227g), rendendolo meno trasportabile, ma si tratta indubbiamente dello strumento ideale da portare con sé nella propria borsa o zaino quando prevedete di passare molto tempo fuori casa e, magari, non siete sicuri di poter accedere ad una presa elettrica nelle vicinanze.

I-CHARGE-2000020W, infatti, vi permetterà di caricare completamente, anche per diverse volte, il vostro smartphone o tablet, offrendovi tutta la sicurezza di cui avete bisogno nelle situazioni più impegnative. Inoltre, I-CHARGE-2000020W, così come I-CHARGE-1000020W, supporta la funzione di ricarica rapida per garantire una ricarica più veloce dei dispositivi collegati.

Ricordiamo che tutti e tre i modelli sono in grado di supportare, grazie alle prese multiple, la ricarica simultanea di due dispositivi e sono dotati di regolazione automatica della potenza di ricarica in uscita, adattandosi alla potenza richiesta dai dispositivi collegati per garantire una ricarica veloce ma al contempo sicura.