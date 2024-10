The Browser Company svela il successore di Arc

The Browser Company, nota per il suo innovativo browser Arc, sta sviluppando un nuovo browser più semplice, veloce e potenziato maggiormente dall'intelligenza artificiale, destinato agli utenti mainstream. Il lancio è previsto per il prossimo anno, mentre Arc continuerà a essere supportato e aggiornato.

L'azienda ha riconosciuto che, nonostante il successo tra gli utenti del settore "enthusiast", Arc non ha raggiunto un'adozione di massa a causa della sua poca immediatezza nell'apprendere le sue possibilità. Il CEO Josh Miller ha spiegato a The Verge che il nuovo browser punta a semplificare l'esperienza di navigazione mantenendo i punti di forza di Arc.

Arc non verrà abbandonato e continuerà a ricevere aggiornamenti.

Il nuovo prodotto avrà un'interfaccia più familiare e intuitiva, introducendo gradualmente funzionalità inedit man mano che gli utenti acquisiranno confidenza con l'interfaccia. L'integrazione dell'intelligenza artificiale giocherà un ruolo chiave nell'automatizzare i compiti ripetitivi e semplificare i flussi di lavoro.

Miller ha sottolineato che la decisione di creare un browser completamente nuovo, invece di sviluppare Arc 2.0, è stata presa per preservare l'interfaccia amata dagli utenti attuali. "I fan adorano l'interfaccia di Arc e non vogliono vederla cambiata", ha affermato il CEO.

Sebbene i dettagli specifici sul nuovo browser siano limitati al sapere che questo progetto è in fase di sviluppo, l'obiettivo dichiarato è quello di colmare il divario tra utenti occasionali e quelli che prediligono esperienze più complesse e altamente personalizzabili.

The Browser Company punta a espandere il proprio pubblico, offrendo un'alternativa più accessibile ai browser tradizionali senza sacrificare le funzionalità innovative che hanno reso Arc così tanto popolare tra gli utenti più esigenti.