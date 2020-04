Thermaltake V250 TG ARGB, case economico per i videogiocatori

Thermaltake ha annunciato un nuovo case mid-tower, il V250 TG ARGB, che si colloca nella fascia entry-level del mercato. E’ destinato prevalentemente a chi cerca un case da gaming piuttosto appariscente ma non ha un budget elevato a disposizione.

Il design esterno, infatti, prevede un pannello frontale in acrilico con vista sulle tre ventole ARGB da 120 mm e un pannello laterale in vetro temperato da 4 mm. Per la gestione dell’illuminazione vi è il pieno supporto alle tecnologie ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion e ASRock Polychrome.

Il design interno permette l’installazione di motherboard ATX standard e vi è un alloggio coperto per l’alimentatore la cui dimensione massima deve essere pari a 200 mm (senza rack HDD). Lo spazio a disposizione per il dissipatore della CPU è pari a 160 mm mentre quello per la scheda video è pari a 320 mm. Posteriormente è presente una ventola da 120 mm priva di illuminazione e superiormente c’è spazio per due ventole da 120 mm o 140 mm. Per chi desidera installare un radiatore, può farlo nella parte anteriore sostituendo le tre ventole in bundle (massimo 360 mm) o nella parte superiore (massimo 240 mm).

All’interno del case c’è spazio per due drive da 2.5” o 3.5” con la possibilità di installare altri due drive da 2.5” nascosti mentre gli slot di espansione sono sette. L’I/O, posto nella parte superiore del case, prevede il pulsante di accensione, il tasto reset, un connettore USB 3.0, due connettori USB 2.0, un ingresso per le cuffie ed uno per il microfono. Lo chassis è inoltre provvisto di numerosi filtri antipolvere.

Il case V250 TG ARGB sarà in vendita ad un prezzo che si attesterà intorno ai 90€.