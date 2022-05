Tor (abbreviazione di The Onion Router) è una rete gestita da volontari che è costituita da migliaia di relay che servono come punti di rimbalzo per il traffico di rete criptato degli utenti e nodi di uscita verso l’Internet pubblico. Questo consente di nascondere la posizione effettiva degli utilizzatori e la loro navigazione, così da assicurare privacy e anonimato. Ovviamente, questo sistema introduce latenze molte alte e velocità di navigazione non certo molto alte.

Il Tor Browser, utilizzato da tantissimi utenti di tutto il mondo per navigare sul web nella maniera più anonima possibile e accedere a siti altrimenti inaccessibili, non offre certo prestazioni al pari di una connessione a Internet più “classica”, ma la situazione è destinata a migliorare a un nuovo sistema, chiamato Congestion Control, che fa affidamento sulla versione 0.4.7.7 del Tor Protocol, reso disponibile in versione stabile la scorsa settimana.

Come riportato dai colleghi di Bleeping Computer, Congestion Control si basa su tre algoritmi (Tor-Westwood, Tor-Vegas e Tor-NOLA) che aiuteranno a ridurre il consumo di memoria, nonché stabilizzare e minimizzare il ritardo e la latenza delle code. In particolare, i tre algoritmi si occupano di:

Tor Westwood: ridurre al minimo la perdita di pacchetti nelle grandi code

Tor-Vegas: stimare la lunghezza della coda e introdurre elementi di bilanciamento

Tor-NOLA : funzionare come uno stimatore di banda-ritardo

Stando ai primi test e simulazioni, il risultato finale è una navigazione più fluida con velocità maggiori su tutta la linea senza aggiungere ulteriori latenze, come potete vedere anche dal grafico sottostante.

Photo Credit: Tor

Tor Project ha commentato la situazione in questo modo: