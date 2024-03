Il capolavoro Resident Evil 4 per PS5 è in SCONTO a soli 31€!

Per gli amanti del brivido e dell'horror, l'offerta speciale sulla versione PS5 di Resident Evil 4 su Amazon è un'opportunità imperdibile! Potete immergervi in un'avventura rinnovata, sia dal punto di vista grafico che dal gameplay, ad un prezzo scontato del 16%, solamente 31,99€ anziché il prezzo medio di 37,90€. Questo significa avere accesso a un classico del terrore in una veste completamente nuova, godendo di tutte le migliorie e le innovazioni che questa versione offre.

Resident Evil 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Resident Evil 4 è un acquisto consigliato per gli appassionati dei videogiochi in cerca di un'esperienza coinvolgente e intensa. Questo remake offre un equilibrio perfetto tra tensione, avventura e strategia, mantenendo intatto il fascino originale del capolavoro, ma arricchendolo con le tecnologie moderne. Con una trama avvincente, gameplay affinato e una grafica mozzafiato, questo titolo garantisce ore di intrattenimento di alto livello.

La nostra recensione, che ha assegnato al gioco un eccellente 9.0, sottolineando il lavoro impeccabile di Capcom nel portare questo classico su PS5: Resident Evil 4 è semplicemente un ottimo seguito, un intelligente remake e uno splendido action in terza persona, fruibile tranquillamente senza conoscere nulla del resto della serie. La differenza più grossa con la versione originale del 2005 è che questo remake non ambisce a cambiare i canoni di un intero genere ma si limita a differire così tanto dall'originale, al punto da poter conviverci tranquillamente. Capcom è riuscita a realizzare un piccolo miracolo, sia in ambito tecnico che in ambito ludico, confezionando una produzione che, al netto dei gusti soggettivi di ognuno di voi, dovreste assolutamente giocare almeno una volta.

Resident Evil 4 su PS5 offre un'esperienza di gioco revitalizzata, unendo abilmente elementi classici con innovazioni moderne. A questo prezzo scontato, rappresenta un'opportunità da non perdere per aggiungere un pezzo di storia videoludica alla propria collezione. Non lasciatevi scappare l'occasione di vivere o rivivere l'avventura che ha definito un intero genere

Vedi offerta su Amazon