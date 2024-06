WiFi ad alte prestazioni per il tuo PC fisso a soli 35€ (-30%)

Quando si tratta di migliorare il segnale WiFi della propria connessione, spesso si ricorre ai ripetitori e ai range extender. Tuttavia, se avete bisogno di dotare il vostro PC desktop di un WiFi eccellente senza che questo sia integrato nella scheda madre, la TP-Link Archer TX55E è la soluzione ideale. Questa scheda è indicata soprattutto per chi non vuole occupare una porta USB con le classiche chiavette WiFi. Oggi, Amazon offre questa scheda WiFi a soli 34,99€.

TP-Link Archer TX55E, chi dovrebbe acquistarla?

La TP-Link Archer TX55E è la soluzione ideale per coloro che ricercano non soltanto un upgrade della loro connessione internet, ma anche per chi desidera sfruttare le potenzialità del Wi-Fi 6 e del Bluetooth 5.2. Con velocità fino a 2402 Mbps sulla banda dei 5 GHz e fino a 574 Mbps su quella dei 2,4 GHz, questa scheda di rete è indicata per gamer che vogliono minimizzare la latenza e assicurarsi un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

La riduzione del 75% della latenza promette di trasformare sessioni di gioco online, streaming video in diretta e videochiamate in esperienze reattive e prive di frustranti ritardi. Inoltre, è adatta per chi utilizza dispositivi Bluetooth per lo streaming audio, la connessione di periferiche o semplicemente per mantenere una connessione stabile e affidabile con altri dispositivi smart nella casa.

Le due antenne esterne ad alto guadagno espandono la copertura del segnale, rendendola perfetta per utenti che hanno necessità di connessioni affidabili in diverse parti della propria abitazione. Con i suoi recenti miglioramenti in termini di sicurezza tramite il supporto WPA3, la TP-Link Archer TX55E rappresenta un prodotto intelligente per migliorare la capacità di connessione e la sicurezza della propria rete domestica a un prezzo irrisorio.

