Trapelati nuovi dettagli sulle future GeForce RTX 3050

I colleghi di VideoCardz hanno pubblicato nuove informazioni inerenti alle prossime scheda grafiche NVIDIA facenti parte della serie RTX 3050. Già lo scorso ottobre, il noto leaker kopite7kimi aveva rivelato che la RTX 3050 Ti dovrebbe essere basata sulla GPU GA106-150, mentre la RTX 3050 “standard” sarà equipaggiata con il chip GA107-350. A quanto pare, tuttavia, stando a una fonte di VideoCardz, questo non è del tutto corretto. Infatti, sembra che la variante dotata di GPU GA106-150 non sarà in realtà la Ti e, inoltre, potrebbe avere una dotazione di memoria di 8GB. Ovviamente, si tratta di informazioni non confermate e che quindi vanno presi come semplici rumor.

La GeForce RTX 3050 dovrebbe essere in grado di fornire prestazioni superiori alla GeForce GTX 1660 Super, ma inferiori rispetto alla GeForce RTX 2060 da 12GB, che dovrebbe debuttare il mese prossimo o al massimo a gennaio 2022. Il prodotto, perciò, andrà a scontrarsi con la presunta AMD Radeon RX 6500XT, in arrivo nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Le schede video della linea GeForce RTX 3050 forniranno prestazioni adeguate a eseguire videogiochi eSport e per il gaming non impegnativo a 1080p, ricoprendo quindi la fascia bassa, segmento piuttosto trascurato ultimamente.

NVIDIA, stando alle ultime voci, è anche al lavoro per il lancio di RTX 3090 Ti, RTX 3080 12GB e RTX 3070 Ti 16GB, schede grafiche che dovrebbero essere lanciate sul mercato nel corso del 2022. Per il momento, non ci resta altro che attendere pazientemente ancora qualche settimane per saperne di più.

Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni inerenti alla tanto vociferata RTX 3090 Ti provenienti da Uniko’s Hardware, secondo le quali la scheda sarà equipaggiata con 24GB di memorie GDDR6X a 21Gb/s prodotte da Micron. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.