RTX 3090 Ti userà memorie più veloci, per la gioia dei miner

La RTX 2060 da 12GB è una delle GPU più chiacchierate delle ultime settimane, ma non è di certo l’unica scovata dai leaker. Uniko’s Hardware ha infatti diffuso alcune indiscrezioni riguardo la futura RTX 3090 Ti, ricomparsa dopo qualche settimana di assenza dai radar.

Stando alle indiscrezioni, la RTX 3090 Ti sarebbe equipaggiata con memoria GDDR6X a 21Gbps Micron MT61K512M32KPA-21U. I chip usati sarebbero da 2GB l’uno, quindi Nvidia avrebbe dimezzato la quantità di chip necessari per arrivare ai 24GB di memoria, passando da 24 a 12; questa novità permetterebbe di avere i chip tutti su un lato, eliminando la necessità di raffreddare attivamente anche il retro della scheda.

La RTX 3090 Ti dovrebbe poi usare il nuovo connettore di alimentazione di cui abbiamo parlato qualche tempo fa e avere un TDP di 450W, fattore che implicherebbe la necessità di un nuovo sistema di raffreddamento, ben più massiccio di quello attuale.

Se le specifiche dovessero essere confermate, la RTX 3090 Ti entrerebbe senza fatica nella lista delle migliori schede video, tuttavia non possiamo fare a meno di chiederci se, vista l’attuale situazione e la crisi dei semiconduttori che con tutta probabilità si protrarrà fino al 2022, abbia davvero senso rilasciare una GPU simile. Dovremo aspettare il CES di Las Vegas, in programma all’inizio del prossimo anno, per sapere con certezza se Nvidia ha davvero in serbo delle nuove GPU o se, al contrario, tutte queste indiscrezioni si riveleranno false.