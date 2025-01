TSMC: ok a chip 2nm all'estero, svolta per gli USA?

TSMC ha ottienuto il permesso di produrre chip a 2nm al di fuori di Taiwan. La decisione, per molti versi storica, è stata presa dal Ministro degli Affari Economici taiwanese J.W. Kuo e annunciata durante una conferenza stampa.

Questa decisione segna un cambiamento significativo nella strategia industriale di Taiwan. In precedenza, TSMC era limitata a produrre i suoi chip più avanzati solo sul territorio nazionale, come parte del cosiddetto "Silicon Shield", una politica volta soprattutto a garantire la protezione degli alleati in caso di attacco cinese.

"Quelle erano regole del passato. I tempi sono cambiati", ha dichiarato Kuo. "Le aziende private dovrebbero prendere le proprie decisioni commerciali basandosi sui loro progressi tecnologici. Il principio di base è che le imprese possano trarre profitto dai loro investimenti all'estero."

Intel

Il ministro ha spiegato poi che TSMC sta costruendo fabbriche negli Stati Uniti con l'obiettivo di servire i clienti americani, dato che il 60% delle aziende di progettazione di chip nel mondo ha sede negli USA.

Attualmente, TSMC produce chip con tecnologia N4 (classe 4nm) nel suo stabilimento Fab 21 fase 1 in Arizona. La fase 2 dello stesso impianto, prevista per il 2028, dovrebbe essere in grado di produrre chip con processi a 3nm. Teoricamente, TSMC potrebbe installare strumenti più avanzati per rendere Fab 21 fase 2 capace di produrre semiconduttori con nodi di produzione N2.

Tuttavia, secondo la roadmap attuale, le tecnologie di fabbricazione A16 e N2 di TSMC sono destinate ad essere utilizzate nella Fab 21 fase 3 entro la fine del decennio.

Resta da vedere se TSMC esporterà effettivamente il suo processo di produzione a 2nm negli stabilimenti statunitensi. L'azienda avrà almeno due siti in grado di produrre chip a 2nm a Taiwan nel 2025-2026, e si presume che avrà capacità sufficiente per i suoi processi di fabbricazione N2, N2P, N2X e A16 nei prossimi anni.

Lauca Ockel via Unsplash

Il ministro Kuo ha anche affrontato le preoccupazioni sui potenziali cambiamenti nelle politiche commerciali statunitensi sotto Donald Trump. Ha sottolineato le forti capacità tecnologiche di Taiwan e ha previsto un impatto minimo sugli esportatori taiwanesi, che stanno beneficiando della guerra commerciale tra USA e Cina. Molti produttori taiwanesi stanno sostituendo i fornitori cinesi per le aziende statunitensi e aumentando la produzione a Taiwan.

Kuo ha minimizzato l'impatto a lungo termine delle possibili politiche di Trump, osservando che la sua presidenza è limitata a quattro anni, il che riduce la sua potenziale influenza sul commercio globale.