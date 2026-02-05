Il mondo del gaming su PC si trova ad affrontare l'ennesima grana legata agli aggiornamenti di Windows 11. Dopo il recente update che ha impedito ad alcuni utenti di spegnere correttamente i propri computer, Microsoft è ora finita sotto accusa per problemi di prestazioni che stanno colpendo i giocatori equipaggiati con GPU NVIDIA.

L'azienda di Jensen Huang ha ufficialmente identificato la fonte dei problemi, comunicandola sul proprio forum di supporto. Il colpevole sarebbe l'aggiornamento KB5074109 rilasciato da Microsoft nel mese di gennaio, che starebbe causando cali di prestazioni significativi e anomalie grafiche sui sistemi dotati di schede video del produttore californiano. Gli ingegneri di NVIDIA hanno escluso che il problema sia riconducibile ai driver grafici, concentrando invece l'attenzione sulla patch di Windows.

I giocatori stanno segnalando perdite di prestazioni fino a 20 fps, con anomalie grafiche diffuse sui sistemi equipaggiati con GPU NVIDIA

Le segnalazioni degli utenti dipingono un quadro piuttosto problematico: perdite di frame rate fino a 20 fps, comportamenti grafici anomali e un degrado generale delle prestazioni di sistema. La natura diffusa del problema suggerisce che non si tratti di casi isolati, ma di una questione sistemica legata all'interazione tra l'aggiornamento di Windows e le GPU NVIDIA. I tecnici del produttore di schede grafiche hanno confermato che le indagini sono ancora in corso per comprendere appieno le dinamiche del malfunzionamento.

Per gli utenti colpiti dal problema esistono attualmente due strade percorribili. La prima consiste nell'installare gli ultimi aggiornamenti cumulativi rilasciati da Microsoft, che potrebbero contenere correzioni per il problema. La seconda, più drastica ma apparentemente efficace, prevede la disinstallazione manuale dell'aggiornamento KB5074109 attraverso le impostazioni di Windows Update. Per procedere è necessario accedere alla cronologia degli aggiornamenti, selezionare la voce per disinstallare gli update e rimuovere specificamente la patch incriminata, mettendo eventualmente in pausa gli aggiornamenti automatici per evitare che venga reinstallata.

Un anno iniziato col piede sbagliato

Questo è solo l'ennesimo di molti problemi che stanno colpendo Windows 11 in questo inizio 2026, i cui aggiornamenti sembrano causare più problemi che altro. L'azienda di Redmond è ancora al lavoro per risolvere i problemi causati dal disastroso aggiornamento di dicembre, che impediva lo spegnimento dei PC, causava schermate blu e non solo.

Microsoft ha promesso di recente di voler migliorare la qualità generale di Windows 11, potenzialmente mettendo da parte l'intelligenza artificiale e Copilot per tornare a concentrarsi sulle funzionalità chiave del sistema operativo, nel tentativo di soddisfare le richieste degli utenti e riconquistare la loro fiducia.

Il problema delle prestazioni nei giochi fa sorgere diverse domande anche sull'iter di test degli aggiornamenti prima che questi vengano rilasciati: per quanto Linux stia crescendo, soprattutto tra gli appassionati, Windows rimane la spina dorsale del gaming su PC e, quando un aggiornamento compromette le prestazioni in questo modo, le ripercussioni colpiscono l'intero ecosistema. Non sono solo i videogiocatori a dipendere dalla stabilitò della piattaforma, ma anche produttori di hardware, sviluppatori e realtà che ruotano attorno a questo mondo, un fattore che rende episodi come questo estremamente dannosi per la reputazione di Windows.