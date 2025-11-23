Siete alla ricerca di un'esperienza visiva davvero immersiva? Su Amazon trovate la TV Hisense 100E7NQ da 100 pollici, un gigante QLED 4K che porta il cinema direttamente nel vostro salotto. Dotata di tecnologie all'avanguardia come Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive e un refresh rate di 144Hz perfetto per il gaming, questa Smart TV con VIDAA U8 e Alexa integrata offre anche un sistema audio Dolby Atmos 2.1 con subwoofer. Approfittate dello sconto del 47% e portatela a casa a 1.176,00€ invece di 2.199,00€: un'occasione imperdibile per trasformare il vostro intrattenimento domestico!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

TV Hisense 100", chi dovrebbe acquistarlo?

Questo TV Hisense da 100 pollici è la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica e non vuole scendere a compromessi sulle dimensioni. Con uno sconto del 47% che porta il prezzo da 2199€ a 1176€, si rivolge agli appassionati di cinema e serie TV che cercano un'esperienza visiva immersiva, grazie al pannello QLED 4K e alle tecnologie Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive che ottimizzano automaticamente la qualità dell'immagine. L'audio Dolby Atmos 2.1 con subwoofer integrato elimina la necessità immediata di una soundbar esterna, offrendo un suono avvolgente senza costi aggiuntivi.

Rappresenta inoltre una soluzione eccellente per i gamer più esigenti che vogliono sfruttare al massimo console di ultima generazione come PS5 e Xbox Series X, grazie alla frequenza di aggiornamento a 144Hz e alla modalità Game Mode PRO che garantisce reattività immediata e fluidità eccezionale. La piattaforma Smart TV VIDAA U8 con Alexa integrato soddisfa le esigenze di chi cerca un ecosistema smart completo e facile da utilizzare, con compatibilità AirPlay 2 per gli utenti Apple e possibilità di condivisione schermo Android, rendendo questo televisore perfetto per famiglie che utilizzano dispositivi diversi.

Il TV Hisense 100E7NQ da 100 pollici vi regalerà un'esperienza cinematografica senza pari grazie al pannello QLED 4K con frequenza di aggiornamento di 144Hz. Dotato di tecnologie Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive, offre immagini brillanti e dettagliate, mentre il Game Mode PRO a 144Hz è perfetto per i gamer più esigenti.

Vedi offerta su Amazon