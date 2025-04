IA usata per scrivere le leggi: ecco il primo paese a farlo

In una decisione senza precedenti a livello mondiale, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che affiderà alla tecnologia IA il compito di redigere nuove leggi federali e locali, oltre a rivedere e modificare la legislazione esistente. Questa trasformazione digitale rappresenta un punto di svolta nell'amministrazione pubblica, sollevando interrogativi sul futuro rapporto tra governance e tecnologia avanzata. Il progetto ambizioso promette di accelerare drasticamente i processi legislativi, ottimizzando tempi e risorse.

L'iniziativa si concretizzerà attraverso l'Ufficio di Intelligence Normativa, una nuova unità di gabinetto recentemente approvata dal governo degli EAU. Questo dipartimento sarà responsabile della progettazione, implementazione e coordinamento del sistema normativo basato su IA, lavorando in stretta collaborazione con funzionari federali e locali. I computer non si limiteranno alla stesura di leggi, ma verranno impiegati anche per elaborare sentenze giudiziarie, procedure esecutive e servizi pubblici, segnando un cambiamento radicale nell'approccio alla governance digitale.

Lo sceicco Mohammed bin Rashid al-Maktoum, primo ministro e vicepresidente degli EAU nonché governatore di Dubai, ha commentato con entusiasmo questa svolta: "Questo nuovo sistema legislativo, alimentato dall'intelligenza artificiale, cambierà il nostro modo di creare leggi, rendendo il processo più veloce e preciso". Secondo le previsioni governative, l'implementazione dell'IA accelererà i processi legislativi del 70%, introducendo anche un meccanismo di aggiornamento regolare delle normative esistenti.

Gli Emirati Arabi Uniti non sono nuovi alle innovazioni in campo tecnologico. Già otto anni fa, il paese aveva fatto storia nominando Omar Sultan al-Olama come primo ministro dell'Intelligenza Artificiale al mondo. Quella nomina seguiva il lancio della Strategia degli EAU per l'Intelligenza Artificiale, evidenziando la visione lungimirante del paese nell'integrare le tecnologie emergenti nei processi governativi.

Il nuovo approccio legislativo prevede la creazione di un database completo delle leggi federali e locali, attraverso cui l'intelligenza artificiale potrà monitorare l'impatto della legislazione sulla popolazione e sull'economia del paese. Questo strumento permetterà analisi più approfondite e tempestive, facilitando interventi correttivi quando necessario e promuovendo un sistema normativo dinamico in grado di evolversi rapidamente con le esigenze della società.

Le aspettative economiche legate a questa rivoluzione sono notevoli. Secondo le stime ufficiali degli EAU, entro il 2030 l'intelligenza artificiale raggiungerà un valore di mercato globale di 15,7 trilioni di dollari. Per il paese del Golfo, questo si tradurrebbe in una riduzione dei costi governativi del 50% e un incremento del prodotto interno lordo del 35%. Numeri che giustificano gli investimenti massicci in questo settore e spiegano la determinazione delle autorità emiratine nell'implementare soluzioni basate su IA.

Il nuovo approccio legislativo prevede la creazione di un database completo delle leggi federali e locali

L'implementazione dell'intelligenza artificiale nei processi legislativi rappresenta solo l'ultima tappa di un percorso di digitalizzazione governativa iniziato anni fa. Gli Emirati Arabi Uniti stanno progressivamente trasformando la pubblica amministrazione attraverso tecnologie avanzate, posizionandosi come laboratorio di innovazione per soluzioni che potrebbero essere adottate anche da altri paesi in futuro.

Ora, se da un lato promette efficienza e rapidità, dall'altro apre dibattiti sulla supervisione umana necessaria, sui parametri etici da integrare negli algoritmi e sulla trasparenza dei processi decisionali automatizzati. Gli Emirati Arabi Uniti si trovano ora nella posizione di definire standard e buone pratiche in un campo ancora largamente inesplorato a livello globale.