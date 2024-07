Un dipendente AMD rivela: PS4 ci ha salvati dalla bancarotta

Il profilo LinkedIn di Renato Fragale, attuale Senior Director of OEM Consumer & Gaming Client Business presso AMD, ha rivelato come la collaborazione con Sony per la realizzazione della PlayStation 4 (acquistabile su Amazon) abbia svolto un ruolo cruciale nel salvare l'azienda dalla bancarotta.

In dettaglio, Fragale ha ricoperto il ruolo di Senior Manager for Product Development Engineering al momento del lancio della PS4, avvenuto nel novembre 2013, e ha gestito un team di sviluppo prodotto di 15 persone. Il passaggio della console da l'architettura Cell di PS3 all'architettura x86 basata sui chip di AMD è stato un elemento distintivo. Secondo Fragale, il lancio della PS4 è stato uno dei più riusciti nella storia di AMD, contribuendo in maniera significativa a evitare il fallimento dell'azienda.

Da quando ha acquistato ATI nel 2006, AMD è stata coinvolta in modo consistente nella fornitura di chip per console di gioco. ATI, già fornitore delle GPU per GameCube e Wii, aveva collaborato anche con Xbox 360, fornendo la GPU Xenos.

Nonostante certi alti e bassi, soprattutto nel mercato delle GPU, AMD si è solidamente posizionata nel mercato grazie alla qualità e alla competitività dei suoi prodotti, in particolare i processori Ryzen e Threadripper, costantemente lodati per il loro eccellente rapporto qualità-prezzo.

Guardando agli anni recenti, i progressi di AMD sono evidenti. Nel 2013 l'azienda aveva annunciato una perdita netta di 83 milioni di dollari con un fatturato di 5,3 miliardi di dollari. Già nel 2014, successivamente al lancio della PS4, si è registrato un aumento del 4% anno su anno del fatturato, raggiungendo i 5,51 miliardi di dollari. Nonostante ciò, AMD ha subito una perdita netta annuale di 403 milioni di dollari.

Il trend di crescita non ha mostrato segni di rallentamento e nel 2023 AMD ha registrato un impressionante fatturato totale di 22,7 miliardi di dollari. Senza la svolta data dalla PS4, oggi il mercato del hardware per PC avrebbe meno opzioni, soprattutto per quanto riguarda le innovative CPU a chiplet e le APU per dispositivi handheld scelte da aziende come Steam Deck, Asus e Lenovo.