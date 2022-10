Un nuovo aggiornamento del kernel Linux, più precisamente la versione 5.19.12, potrebbe potenzialmente danneggiare i display dei computer portatili. Stando a quanto riportato dai colleghi di Phoronix, infatti, coloro che possiedono un notebook basato su processore Intel non dovrebbero assolutamente installare il kernel Linux 5.19.12 a causa della presenza di un bug nel driver grafico che introduce alcuni problemi di alimentazione, portando alla visualizzazione di flash bianchi, che potrebbero compromettere fisicamente il pannello LCD.

Un aggiornamento software in grado di guastare un componente hardware del sistema è piuttosto raro, ma è buona norma stare sempre attenti prima di procedere a un update importante. Il problema si presenta su tutti i laptop equipaggiati con una CPU Intel dove il display è collegato direttamente alla GPU integrata (anche sui modelli NVIDIA Optimus e potenzialmente anche quelli con GPU Radeon, in quanto la GPU integrata pilota il display primario anche quando la scheda grafica dedicata è attiva).

Fortunatamente, il bug è già stato individuato dalla community Linux ed è già stato pubblicato un ulteriore aggiornamento, che porta il kernel alla versione 5.19.13, installabile tranquillamente anche da tutti i possessori di CPU Intel. Ovviamente, i meno smanettoni dovranno attendere che anche la propria distro preferita venga aggiornata con questa versione del kernel.

Recentemente, il driver grafico open source per Linux AMD Vulkan si è aggiornato introducendo il supporto al ray tracing sulle GPU RDNA 2, vale a dire le Radeon RX 6000, sia per portatili che per desktop. Chi è interessato all’installazione del nuovo aggiornamento AMDVLK GPUOpen v-2022.Q3.4, può trovare le istruzioni sulla pagina dedicata di GitHub. Qualche giorno fa, AMD ha fatto anche debuttare FSR 2.1, la nuova versione della tecnologia di super sampling proprietaria, presto in arrivo su 11 nuovi titoli, che migliora la qualità dell’immagine nei videogiochi, riducendo gli artefatti grafici come ghosting e shimmering.