AMD ha annunciato la nuova versione dell’algoritmo FidelityFX Super Resolution, o FSR, che giunge ora alla versione 2.1. Disponibile come sempre al download sul portale GPUOpen, la nuova versione di FSR introduce novità che migliorano la qualità dell’immagine nei videogiochi, riducendo allo stesso tempo artefatti grafici come ghosting e shimmering.

Il plugin per Unreal Engine 4 e 5 è stato aggiornato per supportare FSR 2.1, inoltre la tecnologia è stata introdotta inizialmente in Farming Simulator 22 e la si può già vedere all’opera, mentre nelle prossime settimane arriverà anche su Hitman 3 tramite un aggiornamento del gioco. AMD ha annunciato che FidelityFX Super Resolution arriverà su 11 nuovi giochi, per arrivare a un totale di 45 titoli supportati in solamente 4 mesi dal lancio della tecnologia. Tra le novità troviamo Deep Rock Galactic, Destroy All Humans! 2 – Reprobed, Ghostwire: Tokyo, Scorn, No One Survived e Red Dead Redemption 2.

Tutte le novità di FSR 2.1 convergono per migliorare la qualità delle immagini e la stabilità temporale. Stando alle note di rilascio, AMD avrebbe risolto alcuni bug e sostituito alcuni dei calcoli FP16 con calcoli FP32: il cambiamento dovrebbe peggiorare le prestazioni, ma dal momento che a quanto pare così non è stato, è probabile che AMD abbia ottenuto miglioramenti in altri ambiti che sono andati a bilanciare il calo avuto qui. Qui sotto vi lasciamo un confronto tra la vecchia versione dell’algoritmo e la nuova; le immagini sono state condivise direttamente da AMD.

Fa indubbiamente piacere vedere che la casa di Sunnyvale stia continuando a sviluppare e migliorare il proprio algoritmo, ormai capace di competere con il DLSS di Nvidia e lontano dalla prima versione, caratterizzata da una qualità dell’immagine non ottimale. Sarà interessa vedere quale ruolo giocherà Intel con la tecnologia proprietaria XeSS (Xe Super Sampling), prossima al debutto sulle schede video Intel Arc Alchemist.