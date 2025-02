Un Ryzen 7 9800X3D brucia, c'è da preoccuparsi?

Una CPU AMD Ryzen 7 9800X3D, ancora difficile da reperire ma acquistabile su Amazon, montata su una scheda madre ASRock Nova X870E, si è danneggiata improvvisamente dopo 20 giorni di utilizzo. La segnalazione arriva dall'utente Reddit t0pli, che sostiene di aver assemblato correttamente il PC e di aver installato l'ultimo BIOS disponibile; la CPU avrebbe smesso di funzionare improvvisamente mentre l'utente stava guardando una serie TV, quindi con un carico minimo sul processore.

È il secondo caso di Ryzen 7 9800X3D danneggiato, dopo quello che vi abbiamo riportato lo scorso novembre. L'utente ritiene di essere stato unicamente sfortunato, sottolineando che tutto aveva funzionanto senza problemi per oltre due settimane.

Mentre guardavo alcune serie oggi, il mio PC si è semplicemente spento. Non ci è voluto molto per trovare il colpevole: questi sono un 9800X3D e una Nova X870E. Tutto acquistato e assemblato nell'ultimo mese.

L'utente ha specificato di non aver effettuato overclock, ad eccezione del profilo EXPO per la memoria RAM. Ha inoltre monitorato costantemente le temperature, che non hanno mai raggiunto livelli preoccupanti.

A differenza del caso precedente, in cui l'utente aveva ammesso di aver forzato l'installazione della CPU, in questa situazione non sembrano esserci errori evidenti di montaggio.

"Per quanto possa valere, ha funzionato senza problemi per 20 giorni!", ha commentato t0pli. "Credo di essere stato sfortunato. In realtà, lo spero, perché significa che non è colpa mia e, si spera, riuscirò a recuperare tutto questo."

Pur trattandosi di un altro caso isolato, l'incidente ricorda quanto accaduto con la precedente serie Ryzen 7000 e solleva interrogativi sulla presenza di potenziali problemi legati alla CPU, che ricordiamo essere una delle più desiderate dai videogiocatori grazie alle sue ottime prestazioni nel gaming.

Nonostante le preoccupazioni, per il momento non possiamo far altro che monitorare la situazione, nella speranza che si tratti di casi isolati.