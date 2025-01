Un Ryzen 7 9800X3D falso è spuntato in Cina

Un falso processore AMD Ryzen 7 9800X3D è stato recentemente identificato in Cina durante un’ispezione del servizio post-vendita di AMD. L’indagine è partita dopo che un cliente aveva segnalato l'impossibilità di avviare il proprio sistema, rivelando come l'unità contraffatta presentasse diverse discrepanze rispetto ai processori originali. Sebbene alcune differenze siano evidenti solo attraverso un esame approfondito, il caso sottolinea i rischi crescenti legati alle contraffazioni di componenti tecnologici.

Una delle prime anomalie rilevate riguarda il numero PCB (Printed Circuit Board). I processori autentici AMD Ryzen 7 9800X3D (come quelli in vendita su Amazon) utilizzano il numero 33050, mentre l'unità contraffatta presentava il numero 32546, solitamente associato ai modelli della serie Ryzen 7000, come R7 e R9. Questo dettaglio suggerisce che i contraffattori abbiano riutilizzato chip o PCB di vecchia generazione per assemblare falsi processori della serie 9000.

Le discrepanze non si limitano all'aspetto tecnico: anche il design fisico del processore contraffatto ha evidenziato irregolarità. I modelli autentici della serie Ryzen 9000 sono noti per il loro PCB blu distintivo, mentre l’unità falsa presentava una colorazione verde scuro, tipica delle generazioni precedenti. Inoltre, le configurazioni dei componenti attorno al PCB differivano dallo standard previsto per i Ryzen 9000.

Un altro errore evidente è stato riscontrato nella nomenclatura. Alcune unità false erano etichettate come "Ryzen 9 9800X3D", un modello inesistente nel catalogo ufficiale di AMD. Questo tipo di incongruenza può rappresentare un primo campanello d’allarme per i consumatori più attenti.

La notizia è stata condivisa dalla piattaforma Chiphell, grazie a fonti all'interno del settore manifatturiero dei PCB. Gli esperti hanno pubblicato immagini comparative tra i processori autentici e le loro controparti contraffatte, evidenziando dettagli chiave per distinguere i prodotti originali.

AMD ha ribadito che i processori acquistati al di fuori dei canali di distribuzione ufficiali non saranno coperti da garanzia o protezione post-vendita. Per minimizzare i rischi, è essenziale acquistare componenti tecnologici esclusivamente da rivenditori autorizzati.

Questo episodio mette in luce l'importanza di controllare attentamente l'origine dei prodotti dai venditori, soprattutto quando si tratta di componenti di alto valore, come i processori, venduti a prezzi irragionevolmente bassi. Le contraffazioni non solo non permettono di ottenere le performance originali, ma possono anche causare danni economici significativi agli utenti meno esperti.