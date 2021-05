Una battle royale di Tetris su Game Boy? Possibile, con Raspberry Pi!

Un modder hardware conosciuto su YouTube con il nome Stackmashing ha creato un adattatore per la porta Game Boy Link per consentire ai giocatori di connettersi e giocare tra di loro a distanza, senza utilizzare il famoso cavo della console portatile. Ha iniziato decodificando il protocollo di comunicazione utilizzato dal Game Boy durante il collegamento tramite la porta Link e poi ha creato un adattatore USB utilizzando un Raspberry Pi Pico e un level shifter. In pratica, un’estremità del dispositivo si collega alla porta Link del Game Boy e l’altra a un computer dotato di accesso a internet.

Il modder, che ha fatto recentemente parlare di sé riuscendo nell’impresa di minare Bitcoin con un Game Boy, ha archiviato un altro successo consentendo agli utenti di giocare insieme a distanza, senza la necessità di collegarsi tra loro con il Game Link Cable. Dopo aver creato l’adattatore USB, come riportano i colleghi di Techspot, ha sviluppato un client di gioco per PC in grado di comunicare con il Game Boy. Il client si connette quindi a un server di gioco online, che gestisce l’hosting e il matchmaking.

Una volta connesso il tutto, è possibile giocare a Tetris sfidando un utente in qualsiasi parte del mondo. Quest’architettura, inoltre, consente di alzare il livello della competizione allargando le sfide a più di due giocatori. Infatti più Game Boy si possono connettere allo stesso server, creando una sorta di battle royale simile a Tetris 99 rilasciato su Switch.

Gli unici requisiti sono l’adattatore formato da un Raspberry Pi Pico, una cartuccia del gioco Tetris e un Game Boy. Per rendere il tutto più accessibile, Stacksmashing ha costruito l’adattatore in modo tale che sia compatibile con Game Boy Pocket, Color, Advance e Advance SP. I protocolli di comunicazione di Tetris sono gli stessi per tutte le versioni, per permettere a tutti i modelli di Game Boy compatibili di giocare tra loro.

Saldare i vari componenti non è un gioco da ragazzi, proprio per questo il modder ha deciso di mettere in vendita un kit in cui gli utenti devono solo collegare un Raspberry Pi Pico, da acquistare a parte. Il kit è disponibile su Gumroad per circa 15 dollari più spese di spedizione, mentre il Raspberry Pi Pico è disponibile anche su Amazon. Stacksmashing ha pubblicato nel suo repository Github i tre pacchetti da installare – server, frontend e firmware – per far funzionare il tutto.