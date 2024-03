Una sola foto per creare un avatar 3D, la tecnologia di Google è spaventosa

L'ultima innovazione di Google, chiamata VLOGGER, sembra essere una svolta. Sviluppato dal team di ricercatori dell'azienda di Mountan View, VLOGGER promette di trasformare le immagini fisse in avatar dinamici e controllabili con un realismo sorprendente.

Che cos'è esattamente? VLOGGER è un modello di intelligenza artificiale progettato per creare avatar animati da immagini statiche, mantenendo l'essenza fotorealistica del soggetto. Grazie alla capacità di sintetizzare gli input audio e di simulare movimenti naturali come quelli della testa, le espressioni facciali e persino i gesti delle mani, VLOGGER dà vita a questi personaggi digitali come mai prima d'ora.

Grazie alla sofisticata architettura basata su "diffusion", VLOGGER è sottoposto a un processo in più fasi per generare questi avatar realistici. Sfruttando tecniche come la generazione del movimento 3D, VLOGGER garantisce movimenti sincronizzati che imitano fedelmente le sfumature del comportamento umano.

Tuttavia, è essenziale riconoscere i limiti di questa tecnologia. Sebbene VLOGGER eccella nella creazione di animazioni realistiche, non sempre riesce a replicare perfettamente i movimenti del soggetto. Fattori come movimenti ampi o ambienti complessi possono rappresentare una sfida e il modello attualmente supporta solo brevi sequenze video.

Nonostante queste limitazioni, le potenziali applicazioni di VLOGGER sono vaste. Oltre a migliorare i servizi di traduzione video, VLOGGER potrebbe rivoluzionare le piattaforme di comunicazione virtuale come Teams o Slack, offrendo agli utenti un'esperienza più coinvolgente e interattiva. Inoltre, la prospettiva di integrare VLOGGER in assistenti virtuali, chatbot e ambienti di gioco apre interessanti possibilità di interazioni personalizzate e di un maggiore coinvolgimento degli utenti.

Inoltre, VLOGGER potrebbe rispondere all'esigenza di una comunicazione video a bassa larghezza di banda, rendendolo una soluzione ideale per gli ambienti VR e i visori come Meta Quest o Apple Vision Pro. Animando immagini fisse in tempo reale, VLOGGER potrebbe consentire chat video e riunioni virtuali, senza la necessità di una grande larghezza di banda o di risorse computazionali.

Sebbene VLOGGER sia attualmente in fase di ricerca, il suo potenziale per rimodellare il modo in cui comunichiamo nel regno digitale è innegabile. Mentre Google continua a perfezionare e sviluppare questa tecnologia innovativa, possiamo aspettarci un futuro in cui avatar realistici colmeranno senza problemi il divario tra interazioni virtuali e fisiche, aprendo una nuova era nella comunicazione.

È anche importante sottolineare che Google non è la prima azienda ad entrare in questo mercato di creazione di avatar digitali, alcune delle più interessanti sono ReAvat e ASC27.