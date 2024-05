Un'enorme fuga di dati svela i prossimi chip di Intel, NVIDIA e Qualcomm

Diversi documenti riservati di Dell sono finiti online all'interno di un server pubblico. Il risultato? Ora sappiamo quali saranno i processori Intel di nuova generazione e quando arriveranno, e non solo. Le roadmap trapelate mostrano infatti i futuri prodotti Dell, che integreranno CPU Intel Panther Lake e Nova Lake, SoC Qualcomm e GPU NVIDIA di futura generazione e non solo.

Come sempre, le informazioni di questo tipo non vanno prese come oro colato, dato che molte cose potrebbero cambiare, ma nonostante questo offrono un'idea abbastanza chiara di quando vedremo questi nuovi prodotti. La roadmap si focalizza sulla linea Dell XPS fino al 2027 ed è estremamente dettagliata, per la gioia di tutti gli appassionati.

Dell / VIdeocardz

Iniziamo parlando di processori: la prima conferma è che Intel Lunar Lake arriverà a fine 2024, anticipando la gamma Arrow Lake-H (che includerà processori per laptop ad alte prestazioni), prevista per il primo trimestre del 2025. Panther Lake arriverà nel primo trimestre del 2026, infine Nova Lake debutterà nel 2027.

Per quanto riguarda Qualcomm, sembra che Dell abbia in programma laptop con Snapdragon X di 2a e 3a generazione, questi ultimi previsti tra il 2027 e il 2028. La seconda generazione di chip Snapdragon X sembra sarà più efficiente della prima, visto che Dell indica un TDP massimo di 20W contro i 25,5W indicati per l'XPS 13 che debutterà a breve con i modelli di attuale generazione, presentati ufficialmente al prossimo Computex 2024. Del tutto sconosciuti i dettagli su Snapdragon X di 3a generazione, di cui dalla roadmap emerge solamente che userà core Oryon V3.

Le novità per il comparto grafico riguardano invece NVIDIA, ma anche in questo caso ci sono davvero poche informazioni. I documenti indicano che i laptop avranno schede grafiche di nuova generazione nel 2025, molto probabilmente la gamma RTX 50; nel 2026 arriveranno invece dei refresh della famiglia Blackwell.

Uno dei protagonisti della lineup Dell è il laptop XPS 16, nome in codice Diablo, che verrà aggiornato nel 2025 e nel 2026, prima con CPU Arrow Lake e poi con Panther Lake. Allo stesso modo, XPS 14 "Pista" riceverà nel 2025 CPU Arrow Lake e nuove GPU NVIDIA, salvo poi essere sostituito da un nuovo modello 14" nel 2026, che arriverà sul mercato anche in una versione con CPU Snapdragon di prossima generazione, con core Oryon V2, e che nel 2027 sarà aggiornato con processori Intel Nova Lake.

Novità anche per XPS 13, indicato come "Tributo R." nella lineup, che verrà aggiornato con SoC Snapdragon X Elite e CPU Intel Arrow Lake entro fine anno. Nel 2026 sarà sostituito dal modello "Divo", con SoC Qualcomm di seconda generazione o CPU Intel Lunar Lake, probabilmente a seconda della configurazione scelta.

Nella roadmap c'è spazio anche per AMD, anche se solamente su un laptop: il modello XPS 16 Performante, previsto per il 2027 ma che potrebbe essere rinviato anche al 2028, arriverebbe sul mercato anche con CPU AMD di futura generazione, che affiancherebbero Intel Nova Lake e Qualcomm Snapdragon X Gen 3.