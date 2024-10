Volete continuare a usare uBlock Origin? Scaricate questi browser

Il browser Opera ha annunciato che continuerà a supportare le estensioni Manifest V2, tra cui il popolare blocco pubblicità uBlock Origin, nonostante Google Chrome abbia smesso di farlo.

Con il rilascio della versione stabile di Opera One R2, l'azienda ha infatti ribadito il suo impegno a mantenere compatibili le estensioni MV2, in controtendenza rispetto a Chrome che ha recentemente rimosso il supporto per uBlock Origin e altre estensioni simili.

La decisione di Opera si allinea con quella di altri browser come Brave, Edge (per ora), Firefox e Vivaldi (che abbandonerà il supporto a giugno 2025) che hanno rassicurato gli utenti sulla compatibilità con uBlock Origin.

In un precedente post sul blog, Opera aveva spiegato in dettaglio come intende mantenere il supporto per le estensioni MV2:

"Nelle prossime settimane contatteremo alcuni sviluppatori di estensioni per determinare il modo migliore e più sicuro di procedere. Per voi utenti, questo significa che potrete continuare a utilizzare estensioni come uBlock Origin senza interruzioni, invece di passare alla versione più basilare di uBlock Origin Lite."

Per gli sviluppatori di estensioni, questa mossa offre un'alternativa per continuare a supportare i propri prodotti basati su MV2, almeno su Opera. D'altra parte, però, potrebbe frammentare ulteriormente l'ecosistema delle estensioni tra i vari browser.