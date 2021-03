Volete una nuova tastiera meccanica? Realizzatela con Raspberry Pi Pico!

Sin dal suo recente lancio, il Raspberry Pi Pico ha catalizzato l’attenzione della viva community dei maker, rendendo l’economico microcontroller basato sul processore RP2040, progettato direttamente da Raspberry Pi, uno strumento indispensabile per realizzare i progetti più disparati. Creare una tastiera meccanica personalizzata potrebbe non apparire molto facile, ma siamo sicuri che il risultato finale valga gli sforzi fatti. Il maker noto su Reddit come Duzitbetter ha deciso di utilizzare il Raspberry Pi Pico ed una stampante 3D per realizzare la sua tastiera meccanica dei sogni.

Credit: Duzitbetter

Laddove altri produttori avrebbero progettato un proprio PCB, Duzitbetter ha deciso di stampare in 3D dei canali personalizzati per instradare i fili di rame dai tasti, montati su switch Gateron, al Pico. Stando a Duzitbetter, la scheda, il circuito, il case e i copritasti sono stati realizzati solo per questo progetto e stampati in 3D utilizzando una Prusa MK3S, mentre il circuito stampato è essenzialmente costituito da una serie di scanalature in cui i fili di rame possono essere fissati in posizione. Il risultato finale è una tastiera basata su Raspberry Pi Pico a nove tasti (3×3) che può essere facilmente programmata con macro personalizzate e per assegnare una funzione a ciascuno dei tasti basta semplicemente modificare un file sul Pico tramite micro USB.

Credit: Duzitbetter

Nel caso foste interessati a ricreare quest’opera, Duzitbetter fornisce tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare sul portale Cults3D, dove sono anche presenti altri progetti per creare per creare una tastiera di dimensioni standard con un simile circuito stampato in 3D. Recentemente vi abbiamo parlato anche di un’interessante demo grafica che ricreava l’effetto pseudo 3D offerto dal noto “Mode 7” della console Super Nintendo su Raspberry Pi Pico.