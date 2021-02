Raspberry Pi Pico, vi ricordate questo effetto grafico sulle console Nintendo?

Il Raspberry Pi Pico si sta dimostrando un vero e proprio calderone di idee per la vasta community di maker, rendendo l’economico microcontroller basato sul processore RP2040, progettato direttamente da Raspberry Pi, uno strumento indispensabile per realizzare i progetti più disparati. L’utente Twitter “boochowp” ha recentemente scritto una serie di post sul proprio blog ed alcune guide che mostrano come utilizzare Raspberry Pi Pico e il Pico Display di Pimoroni per creare giochi e animazioni. Il suo ultimo progetto ha ricreato una delle modalità video più famose del Super Nintendo (SNES).

Credit: boochowp

Nel caso foste troppo giovani per ricordarlo, la console Super Nintendo è stata lanciata l’11 aprile 1992, dopo essere stata distribuita negli Stati Uniti nell’agosto del 1991 e nel novembre del 1990 in Giappone, proponendosi come l’ammiraglia a 16 bit della storica compagnia nipponica. Alcuni dei titoli più importanti per questa macchina utilizzavano la cosiddetta “Mode 7”, modalità grafica che usava tecniche di programmazione intelligenti per realizzare effetti di rotazione simil-3D, tra cui possiamo citare Pilotwings, F-Zero e Super Mario Kart.

I made @Raspberry_Pi Pico interpolator SNES mode7 style demo using @pimoroni Display pack. Yay! pic.twitter.com/0DBXAKcruL — boochowp (@boochowp) February 23, 2021

Ciò che ha ottenuto “boochowp” è davvero notevole, dato che la sua demo offre una resa finale molto simile alla Mode 7 su SNES. Il risultato è un mondo di gioco basato sul layout della scheda Raspberry Pi Pico, mentre il Pico Display viene utilizzato sia come controller che come schermo. Scritto in C/C++, questo potrebbe non essere un gioco completo, ma si tratta dell’ideale “proof of concept” per coloro che vogliono cimentarsi nella creazione di giochi su Raspberry Pi Pico. Il codice è disponibile sulla pagina GitHub di “boochowp” e sarà necessario seguire le indicazioni presenti in questo sito per trasformarlo in un file UF2 installabile. Ormai la sfida è lanciata e forse non dovremo attendere molto prima di vedere girare Doom su Raspberry Pi Pico.