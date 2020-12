Windows 10, in arrivo tre nuove interessanti feature

Microsoft, nel bene e nel male, continua a lavorare senza sosta per migliorare ed integrare nuove feature al suo popolare sistema operativo Windows 10. Recentemente, sono state individuate alcune novità non ancora annunciate all’interno di build indirizzate ai membri del programma Insider, ma che saranno disponibili in futuro anche a tutti gli altri utilizzatori del prodotto. Iniziamo dalla possibilità, assolutamente gradita, di poter disinstallare comodamente le Progressive Web App (PWA) di Google Chrome direttamente dal menù delle impostazioni di Windows 10 stesso. Come indicato dai colleghi di MSPowerUser, infatti, basterà abilitare tale opzione lanciando il browser con questi argomenti:

–enable-features=EnableWebAppUninstallFromOsSettings

Utile soprattutto per i dispositivi mobili, invece, è la capacità di visualizzare lo sfondo nella schermata di blocco con un effetto 3D in parallasse, che sfrutta gli accelerometri presenti sul dispositivo per offrire una maggiore profondità alle immagini. Anche in questo caso, MSPowerUser ha indicato la presenza di tale opzione nella build 21277 del sistema operativo di casa Microsoft. Infine, WindowsLatest, sempre nella build 21277, ha notato l’aggiunta di una nuova schermata relativa alle impostazioni della webcam all’interno della sezione “Dispositivi”. In particolare, sarà possibile modificare in maniera diretta luminosità, contrasto, avere un’anteprima del risultato finale, risolvere eventuali problemi ed altro ancora.

Sempre a proposito delle novità che ci aspettano nelle prossime versioni di Windows 10, un paio di settimane fa vi abbiamo parlato anche della comparsa di un nuovo strumento, chiamato DiskUsage, che permetterà di analizzare più nel dettaglio lo spazio occupato su disco. Per maggiori informazioni su questa utility vi consigliamo di consultare la nostra precedente notizia, nella quale trovate anche l’elenco completo dei suoi argomenti.