Windows 10, un bug causa il riavvio del sistema

Microsoft ha da poco pubblicato gli aggiornamenti cumulativi di giugno per Windows 10: questi sono estremamente importanti perché introducono diversi miglioramenti per la sicurezza risolvendo diverse vulnerabilità all’interno del sistema operativo, ma sembra che (anche stavolta) Microsoft non abbia fatto i conti con bug e problemi che, come vi abbiamo raccontato nel caso del Windows 10 May 2020 Update, sono sempre in agguato e pronti a infastidire gli utenti.

Stando a quanto riportato da ZDNet, Questo aggiornamento sta creando infatti non pochi grattacapi a diversi utenti, i quali hanno segnalato la comparsa dell’errore c0000008 che causa un crash del sistema, obbligando al riavvio di Windows 10. Questo problema è causato da un errore presente nel file lsass.exe responsabile dell’autenticazine nel servizio di WinLogon. Sempre stando a quanto riportato, anche l’aggiornamento che risolveva il problema del funzionamento delle stampanti rilasciato il 16 giugno è affetto da questo problema.

Microsoft ha recentemente confermato tutto ciò, dichiarando che questo bug riguarda le versioni di Windows 10 1809, 1903, 1909 e 2004. Ancora non è però chiaro se il problema si manifesti in tutti i PC oppure solo in alcune macchine, ma nonostante ciò sta già lavorando attivamente per trovare una soluzione, che verrà resa disponibile al prossimo aggiornamento.

Al momento purtroppo non vi è alcun fix per poter risolvere manualmente il problema, quindi se siete tra gli sfortunati che l’hanno riscontrato, potete fare solamente due cose: conviverci, in attesa che Microsoft rilasci il suddetto aggiornamento, oppure disinstallare manualmente l’aggiornamento cumulativo di giugno, nell’attesa che l’azienda di Redmond risolva il bug.

Microsoft ha poi dichiarato che, dopo i mesi di pausa causati dalla situazione d’emergenza globale, gli aggiornamenti cumulativi riprenderanno a luglio; c’è quindi la possibilità che la società riesca a sviluppare per tempo una soluzione, che verrebbe poi rilasciata proprio in concomitanza di questi update.