Windows 10 Pro a soli 11,65 euro con CDKoffers

Ritorna il nostro appuntamento con le promozioni di CDKoffers, il sito con il quale noi di Tom’s Italia collaboriamo per offrire ai nostri utenti il maggiore risparmio possibile sui software più utili per i nostri PC. Siamo ormai nel pieno dell’estate, e molti di voi senza dubbio oltre che darsi una bella rinfrescata, magari al mare, avranno senza dubbio intenzione di dare una bella rinfrescata anche alle proprie, magari acquistandone una completamente nuova.

Il periodo inoltre, seppur non dei migliori che abbiamo potuto apprezzare, è sicuramente vantaggioso grazie al fatto che le nuove generazioni di hardware si apprestano a fare il loro esordio sul mercato, permettendo di risparmiare cifre più o meno consistenti sui prodotti della generazione attuale. Nel grande mare (per rimanere in tema) dell’informatica, caratterizzato da una costante ricerca del prezzo più conveniente, ci pensiamo noi ad alleggerirvi, quantomeno dal punto di vista del software.

Grazie alla nostra collaborazione con CDKoffers, Tom’s offre ai suoi lettori un ulteriore sconto del 25% per acquistare quelle licenze indispensabili per il vostro nuovo PC. In particolare oggi vi proponiamo il sistema operativo Windows 10 Professional che potrete acquistare a soli 11,65 euro, con un risparmio di oltre il 75%. Vi basterà inserire il codice TOM25 prima di procedere il pagamento, per ottenere l’ulteriore sconto del 25% rispetto ai prezzi evidenziati. Tra le altre offerte infatti potrete trovare:

Come suggerito in precedenza, per ottenere l’ulteriore sconto sarà sufficiente inserire il codice TOM25 nell’apposito campo prima di procedere al pagamento. Nel caso tuttavia aveste delle difficoltà, potete seguire la guida riportata di seguito.

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.