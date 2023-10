Windows 11, l'ultimo aggiornamento fa crashare Esplora Risorse e Starfiel (soluzione)

L'ultimo aggiornamento di Windows datato 11 ottobre 2023 è stato identificato da molti utenti come problematico, a causa delle criticità rilevate all'interno di Esplora Risorse, Starfield e molto altro.

Secondo quanto emerso, l'aggiornamento provoca il codice errore 0x89245106 che sostanzialmente blocca alcuni giochi, rendendone impossibile l'utilizzo. Ricordiamo che si tratta di un aggiornamento di sicurezza "obbligatorio" per Windows 11 22H2 e include numerose novità, come l'integrazione del sito Web nella sezione "Consigliati" del menu Start.

Molti utenti su X e Reddit hanno confermato che il recente aggiornamento cumulativo sta compromettendo le funzionalità dei giochi Xbox e la colpa è del codice di errore 0x89245106. Secondo la documentazione di Microsoft , 0x89245106 significa che il sistema operativo non è riuscito a rilevare l'utente predefinito per il gioco. Oltre che con i giochi e Esplora Risorse, sono state rilevate criticità anche con le macchine virtuali che tendono a scomparire dopo aver installato l'aggiornamento.

“Sto riscontrando lo stesso problema. Non riesco a giocare a Forza, Starfield o Lies of P dall'ultimo aggiornamento di Windows. Non ho provato nessun altro gioco, sto giocando solo con questi 3", ha osservato un utente su Reddit.

Sebbene il documento di supporto ufficiale non riconosca nuovi bug nell'aggiornamento di Windows 11 ottobre 2023, un post in Feedback Hub conferma che Microsoft è a conoscenza delle segnalazioni in cui alcuni giochi potrebbero bloccarsi e ha già implementato una correzione. Se non avete necessità urgente di installare il nuovo pacchetto, il nostro consiglio è quello di attendere ancora qualche giorno affinché il produttore possa rilasciare una patch. Se, invece, avete già installato l'aggiornamento vi consigliamo di disinstallarlo (o rimettere un'eventuale immagine di backup pre-aggiornamento).