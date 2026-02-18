Microsoft si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento mensile per Windows 11, anticipato dalla build appena pubblicata nel canale Release Preview per gli Insider. Il pacchetto di funzionalità, previsto per il lancio nelle prossime settimane attraverso l'aggiornamento di sicurezza di febbraio, si concentra su miglioramenti pratici all'esperienza quotidiana dell'utente piuttosto che su stravolgimenti dell'interfaccia. Si tratta dell'ennesima dimostrazione della strategia "Continuous Innovation" adottata da Redmond, che distribuisce novità su base mensile anziché concentrarle in grandi rilasci annuali.

Tra le aggiunte più interessanti spicca l'integrazione nativa di Emoji 16.0, che introduce una selezione curata di nuove emoticon rappresentative di tutte le categorie principali, accessibili direttamente dal pannello emoji di sistema. Sul fronte della produttività aziendale, Windows Backup per le organizzazioni guadagna il ripristino automatico al primo accesso, funzionalità ora estesa ai dispositivi ibridi collegati a Microsoft Entra, ai Cloud PC e agli ambienti multi-utente. Questo facilita notevolmente le migrazioni, gli aggiornamenti e il refresh dei dispositivi aziendali, mantenendo impostazioni e applicazioni del Microsoft Store.

La barra delle applicazioni riceve diversi interventi mirati. Microsoft integra uno strumento di test della velocità di rete accessibile direttamente dal clic destro sull'icona di connessione nel vassoio di sistema o dalle impostazioni rapide Wi-Fi e cellulare. Il test, che si apre nel browser predefinito, supporta connessioni Ethernet, Wi-Fi e cellulari, offrendo uno strumento diagnostico immediato per verificare le prestazioni della rete senza ricorrere a siti esterni. Chi utilizza la modalità taskbar non combinata noterà anche un comportamento più intelligente nella gestione delle finestre multiple: ora solo le finestre effettivamente prive di spazio vengono spostate nell'area di overflow, evitando che interi gruppi di applicazioni scompaiano lasciando paradossalmente molto spazio vuoto nell'overflow.

Una novità che interesserà particolarmente amministratori di sistema e professionisti della sicurezza è l'integrazione nativa di Sysmon, lo strumento di monitoraggio degli eventi di sistema fino ad oggi disponibile solo come download separato. La funzionalità consente di catturare eventi di sistema utili per il rilevamento delle minacce, con supporto per file di configurazione personalizzati per filtrare gli eventi da monitorare. Gli eventi vengono scritti nel registro eventi di Windows, rendendoli utilizzabili con applicazioni di sicurezza e sistemi SIEM. Per impostazione predefinita Sysmon rimane disabilitato e deve essere esplicitamente attivato tramite le funzionalità opzionali o da riga di comando con DISM, seguito dall'inizializzazione tramite PowerShell.

Windows ora supporta la risoluzione dei SID di gruppi e ruoli Microsoft Entra ID, consentendo l'uso corretto di gruppi cloud-only in autorizzazioni file e gestione accessi senza dipendenze da Active Directory locale

Sul versante della gestione delle identità, Windows 11 acquisisce il supporto per la risoluzione dei SID (security identifier) di gruppi e ruoli Microsoft Entra ID. Questo significa che il sistema operativo può ora tradurre gli identificativi di sicurezza dei gruppi cloud in nomi leggibili, permettendo l'utilizzo corretto dei gruppi Entra in autorizzazioni file, appartenenza a gruppi locali e scenari di controllo accessi senza dover ricorrere a identità Active Directory ibride o on-premises. Un passo significativo verso ambienti completamente cloud-based.

Altri miglioramenti riguardano l'app Impostazioni fotocamera, che ora supporta i controlli pan e tilt per le webcam compatibili nella sezione "Impostazioni di base". Le impostazioni dei widget passano a un'esperienza a schermo intero nell'app dedicata anziché aprirsi in finestre di dialogo, mentre il supporto per i file .webp come sfondo desktop viene finalmente integrato nativamente. Quick Machine Recovery viene ora attivato automaticamente sui dispositivi Windows Professional non collegati a domini e non gestiti da endpoint management aziendali, estendendo le funzionalità di ripristino già disponibili per gli utenti Home.

Microsoft ha inoltre lavorato su numerose ottimizzazioni prestazionali: tempi di risveglio dalla sospensione ridotti sui sistemi con carichi elevati, migliore affidabilità del servizio di stampa Windows durante volumi di stampa intensi, prestazioni migliorate nella scansione dei file temporanei nelle impostazioni di archiviazione e maggiore reattività della pagina di Windows Update. Per i laptop utilizzati con docking station a coperchio chiuso, l'affidabilità del risveglio dalla sospensione quando si collega l'alimentazione CA è stata migliorata, eliminando la necessità di aprire il laptop.

Esplora file guadagna l'opzione "Estrai tutto" nella barra dei comandi quando si navigano cartelle di archivi non-ZIP, mentre la pagina di rete mostra dispositivi con maggiore affidabilità. Sono stati corretti comportamenti anomali come l'apertura dell'istanza corrente di Esplora file anziché di una nuova quando si tiene premuto Shift durante il clic sulla barra delle applicazioni. Anche la condivisione nelle vicinanze migliora l'affidabilità nell'invio di file di grandi dimensioni, e il pannello di proiezione si visualizza correttamente dopo la pressione di Windows + P.

Tutte queste funzionalità sono attualmente in distribuzione per gli Insider nel canale Release Preview e dovrebbero raggiungere tutti gli utenti Windows 11 entro la fine di febbraio attraverso l'aggiornamento di sicurezza mensile non-preview.