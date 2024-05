Windows 11 ora può scansionare i codici QR anche senza smartphone

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento sostanziale per l'app Strumento di cattura su Windows 11, destinato agli iscritti al programma Windows Insider. L'aggiornamento, denominato 11.2404.35.0, introduce diverse nuove funzionalità che renderanno l'esperienza di acquisizione e modifica delle schermate più efficiente.

La caratteristica principale di questo aggiornamento è l'integrazione del supporto per i codici QR direttamente nell'app Strumento di cattura. Ora, quando si acquisisce uno screenshot, il tool è in grado di riconoscere i codici QR presenti nell'immagine e di aprire i link corrispondenti, eliminando la necessità di utilizzare uno smartphone per questa operazione. Questa funzione, attesa da molti utenti, semplifica notevolmente il processo di scansionare e accedere ai contenuti associati ai codici QR.

L'aggiornamento Strumento di cattura 11.2404.35.0 porta con sé una serie di miglioramenti significativi che arricchiscono l'esperienza di acquisizione e modifica delle schermate su Windows 11.

Con questa nuova versione, Strumento di cattura supporta anche le emoji, consentendo agli utenti di aggiungere un tocco di creatività ed espressione ai loro screenshot. Inoltre, Microsoft ha ampliato le capacità di editing degli screenshot con la possibilità di personalizzare le forme. Ora gli utenti possono regolare l'opacità delle forme, consentendo loro di integrare elementi grafici senza oscurare completamente il contenuto sottostante.

Parallelamente a questi miglioramenti, un aggiornamento minore è stato apportato all'app Paint, con la funzione Cocreator che è stata rinominata Image Creator. Sebbene questa modifica non abbia impatto sulle funzionalità dell'app, il nuovo nome riflette una maggiore coerenza all'interno dell'ecosistema di Microsoft.

Gli utenti iscritti ai canali Canary e Dev del programma Insider possono accedere a questi aggiornamenti attraverso il Microsoft Store. Tuttavia, poiché la distribuzione avviene in modo graduale, potrebbe essere necessario attendere un po' prima che gli aggiornamenti siano disponibili per tutti gli utenti.