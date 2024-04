Windows 11 potrebbe peggiorare ancora: in arrivo altra pubblicità

Microsoft sembra pronta a introdurre un nuovo metodo per promuovere applicazioni all'interno della sezione Raccomandati del menu Start di Windows 11. Questa funzionalità è stata recentemente avvistata in fase di test, quando l'utente PhantomOcean3 ha notato un cambio sottile nella descrizione di una impostazione di Windows 11.

Nel corso degli anni, Microsoft ha già fatto uso di tecniche promozionali nel menu Start, ma queste non mai state accolte favorevolmente dagli utenti. Già con Windows 10, la presenza di app promozionali ha generato non poche polemiche. Tuttavia, al momento dell'installazione di Windows 11, alcuni programmi promozionali vengono ancorati al menu Start, anche se il nuovo strumento di promozione consentirebbe di inserire annunci pubblicitari (sotto forma di app consigliate) anche all'interno della sezione Raccomandati.

L'utente che ha scovato la novità ha pubblicato degli screenshot che mostrano la novità. Per fortuna, sembra che gli annunci si possano disattivare, almeno per il momento. "Sembra che la sezione Raccomandati del menu Start stia per ricevere promozioni di app, similmente alle app suggerite in Windows 10. Questa opzione può essere disattivata dalle Impostazioni (Mostra raccomandazioni per consigli, promozioni di app e altro)" Si legge nel suo post su X.

La presenza di queste promozioni nel menu Start rappresenta senza dubbio un nuovo canale attraverso il quale Microsoft può promuovere applicazioni e servizi. In passato, alcune build beta di Windows 11 avevano etichettato queste raccomandazioni come annunci pubblicitari, ma la dicitura attualmente in fase di test si riferisce a esse come "promozioni di app". È lecito considerare queste promozioni delle vere e proprie pubblicità, sebbene la percezione di alcuni utenti possa essere diversa.

Queste modifiche al menu Start di Windows 11 riflettono l'impegno continuo di Microsoft nel tentare di personalizzare e rendere più interattiva l'esperienza utente sulla sua piattaforma, ma è fondamentale che gli utenti abbiano il controllo su quali contenuti visualizzare, specialmente per quanto riguarda le promozioni di app e servizi. In questo senso, l'opzione che permette di disabilitare queste raccomandazioni promozionali è un passo nella giusta direzione, dal momento che permette agli utenti di scegliere un'esperienza più pulita e meno invasiva, se lo desiderano.