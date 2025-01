Windows 11 Pro a €17 e Office a soli €21, non perdete i saldi di inizio anno di SCDkey!

Siamo nel 2025 e come iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi se non con una nuova promozione su chiavi di Windows e Office? Infatti, anche con l'inizio di questo mese di gennaio, SCDkey ha iniziato a proporre le sue eccezionali offerte per chi è alla ricerca di licenze originali a vita per i software Microsoft. Partono quindi oggi le offerte del nuovo anno di SCDkey!

Partiamo subito con l'offerta più succulenta che coinvolge le licenza originali a vita di Windows 10 e Windows 11 che, grazie al nostro codice esclusivo TOM35, potrete acquistare a soli 12 e 17 euro rispettivamente sia in versione HOME che versione PRO. Se stavate pensando di acquistare una chiave economica di Windows 11 PRO questo è il momento migliore, considerando che il prezzo ufficiale della licenza è di ben 259€.

Oltre a Windows non mancano anche le offerte su varie suite di Office, strumento indispensabile per il lavoro e non solo. A soli 21€ infatti potrete acquistare una licenza originale a vita di Office 2016, versione che ancora adesso è perfetta per la maggior parte degli utilizzi.

Grazie a questi "New Year Sale" su SCDkey.com, vi sarà possibile acquistare licenze a vita di Windows e Office a prezzi estremamente convenienti, con uno sconto fino al 91%! Utilizzando gli sconti e il coupon esclusivo per i lettori di Tom's Hardware, è possibile ottenere una key di Windows 11 Pro originale a vita a poco meno di 18 euro! Stiamo parlando di un risparmio di oltre 240€ rispetto all'acquisto dal sito ufficiale di Microsoft.

Per accedere alle offerte, è sufficiente visitare il sito SCDkey.com, effettuare l'accesso o registrare un nuovo account (è possibile anche accedere tramite Facebook o Google) e, durante l'acquisto, inserire il codice sconto TOM35 per ottenere immediatamente uno sconto del 35%.

Le offerte su Windows e Office di SCDkey

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM35 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”. Vedrete lo sconto applicato.

Una volta conclusa la procedura di acquisto riceverete il codice della vostra licenza da attivare.

Come attivare la licenza di Windows

Per attivare la licenza di Windows vi basterà andare nella “Impostazioni” di Windows e nella scheda “Attivazione” cliccare sul pulsante “Cambia codice product key”. Vi si aprirà una finestra in cui inserire il codice di attivazione di Windows che avete appena acquistato.