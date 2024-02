Windows 11 si rifiuta di avviarsi sui processori non supportati

Microsoft si sta preparando per la sua prossima major release, Windows 11 24H2. Questo aggiornamento, previsto per la fine dell'anno, apporterà cambiamenti significativi, in particolare per quanto riguarda la compatibilità hardware. Microsoft sembra pronta a dire addio all'era dell'esecuzione non ufficiale di Windows su PC obsoleti.

Un cambiamento notevole è l'enfasi posta sulla funzione POPCNT (Population Count) della CPU, che ora diventa un prerequisito per l'avvio di Windows 11 24H2. La mossa segna un allontanamento dalla precedente posizione sui requisiti hardware, che potenzialmente potrebbe lasciare indietro i PC più vecchi di quindici anni.

L'istruzione POPCNT, introdotta da Intel nel 2008 con i processori Core i7 basati su Nehalem, è diventata un punto focale nelle considerazioni di Microsoft sull'hardware. A differenza dei suoi predecessori, Windows 11 24H2 richiede CPU in grado di eseguire istruzioni POPCNT. Questo cambiamento è stato introdotto nella build 25905 di Windows 11 Insider Preview, con i file di sistema che ora richiedono questa specifica caratteristica della CPU.

Le CPU moderne supportano tutte POPCNT, garantendo una transizione senza problemi per gli utenti con computer acquistati di recente. Tuttavia, gli utenti che si aggrappano a PC risalenti a più di quindici anni fa potrebbero trovarsi di fronte a un ostacolo nell'aggiornamento all'ultima versione di Windows. La modifica diventa cruciale per funzionalità come i driver USB XHCI, responsabili della gestione di USB 3.0 e oltre, che ora si basano sull'istruzione POPCNT.

Sembra che Microsoft stia compiendo un passo decisivo per semplificare l'esperienza dell'utente e mantenere la compatibilità con le tecnologie più recenti. Mentre in passato vari trucchi hanno consentito l'installazione di Windows 11 su hardware non supportato, il requisito POPCNT rappresenta una sfida più temibile. Le CPU che non supportano POPCNT sono ora incapaci di avviare la nuova iterazione di Windows e non si tratta più di una limitazione arbitraria bypassabile ma di un limite tecnico.