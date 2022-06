Sappiamo che la privacy sta a cuore a molti utenti, tanto che si preferisce avere un modo, anche meccanico, per assicurarsi che l’obiettivo della webcam (sia su notebook che su una postazione fissa) sia oscurato quando quest’ultima non viene utilizzata. Stando non molto attenti, infatti, si corre il rischio che eventuali malintenzionati riescano a sentire, vedere e registrare quello che sta avvenendo nella stanza, magari in una sala riunioni dove si sta discutendo di questioni delicate e importanti come i segreti industriali.

Allo scopo di massimizzare il controllo sulla privacy, Microsoft ha recentemente introdotto una nuova funzione in Windows 11, la quale consente di vedere quali applicazioni hanno avuto recentemente accesso alle informazioni sensibili legate alla posizione e contatti, nonché a dispositivi come fotocamera o microfono. Per visualizzare le applicazioni che hanno avuto recentemente accesso a informazioni sensibili, basta aprire la schermata delle “Impostazioni”, dirigervi nella sezione “Privacy e Sicurezza” e successivamente scegliere il dispositivo che si vuole controllare. In “attività recenti” è possibile visualizzare un elenco che hanno avuto accesso più di recente al dispositivo e, cliccando su una voce in particolare, è possibile ottenere ulteriori informazioni.

Questa nuova opzione è stata svelata giovedì scorso da David Weston, VP for Enterprise and OS Security di Microsoft, tramite un messaggio pubblicato su Twitter ed è già disponibile sulla Preview Build di giugno per i membri del programma Windows Insider.

Photo Credit: Bleeping Computer

L’azienda di Redmond è già da tempo impegnata per massimizzare la sicurezza e la privacy dell’ultima iterazione del suo sistema operativo. Già ad aprile aveva comunicato che Windows 11 è dotato di una maggiore protezione contro gli attacchi di phishing grazie a Microsoft Defender SmartScreen, mentre la funzione “Personal Data Encryption” è in grado di proteggere file e dati degli utenti quando non sono connessi sino alla loro autenticazione.