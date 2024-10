Windows 95 su Nintendo 3DS? C'è chi c'è riuscito a farlo girare

Un appassionato di tecnologia è riuscito a far girare Windows 95 su una console Nintendo 3DS, sfruttando una versione modificata di DOSBox. L'esperimento, condotto dallo YouTuber MetraByte, ha richiesto l'utilizzo del modello "New" 3DS, dotato di maggiore RAM e potenza di elaborazione.

L'installazione di Windows 95 su un dispositivo portatile così datato rappresenta un notevole risultato tecnico, seppur con evidenti limitazioni. MetraByte ha dovuto attendere un'intera notte per il primo avvio del sistema operativo, mentre l'installazione vera e propria ha richiesto solo 5 minuti. Il supporto all'input del touch screen come mouse è entrato in funzione solo dopo il caricamento completo di Windows.

Nonostante il successo dell'operazione, le prestazioni del sistema risultano estremamente limitate. La console dispone di soli 256 MB di RAM, sufficienti sulla carta per far girare Windows 95 che richiedeva appena 4 MB, ma l'emulazione dell'architettura x86 su hardware ARM comporta un notevole calo di performance.

Windows 95 gira su New Nintendo 3DS, ma non c'è motivo di farlo.

MetraByte ha riscontrato diversi problemi nel tentativo di utilizzare il sistema operativo. La riproduzione di file audio MIDI non funzionava e il lancio di un software musicale ha causato il blocco totale della console con schermata blu. L'esperto sottolinea che, nonostante la fattibilità tecnica, non ci sono reali vantaggi nell'installare Windows 95 su una 3DS.