Windows 11 24H2 ritarda ancora a causa di un bug fastidioso

Microsoft ha interrotto il rilascio di Windows 11 24H2 a causa di problemi riscontrati con giochi e audio su alcuni dispositivi. L'azienda ha applicato un blocco di compatibilità dopo che diversi utenti hanno segnalato un peggioramento delle prestazioni in seguito all'aggiornamento.

Questo non è il primo stop al rilascio di Windows 11 24H2, ma stavolta i problemi riguardano specificamente gaming e audio. Secondo Microsoft, sui PC con AutoHDR abilitato si verificano colori errati durante il gioco e alcuni titoli potrebbero smettere di rispondere. Come soluzione temporanea, è possibile disattivare AutoHDR dalle impostazioni di sistema.

Per quanto riguarda l'audio, l'azienda ha confermato che su alcuni dispositivi gli altoparlanti integrati, gli speaker Bluetooth e le cuffie Bluetooth hanno smesso di funzionare dopo l'aggiornamento. Molte app non riescono più a riconoscere questi dispositivi audio. Il problema sembra riguardare i PC con software Dirac Audio contenente il file cridspapo.dll.

Microsoft sta lavorando a un aggiornamento dei driver per risolvere il problema audio, ma al momento non c'è una soluzione alternativa. L'azienda sconsiglia vivamente di forzare l'aggiornamento manuale, in quanto non permetterebbe comunque di aggirare questi problemi.

A differenza di problemi precedenti, questi potrebbero avere un impatto su un numero maggiore di utenti. Windows 11 24H2 è stato infatti reso ampiamente disponibile a inizio dicembre, mentre il blocco di compatibilità è stato applicato solo di recente.

Sebbene la pausa nel rilascio possa risultare deludente per alcuni, si tratta di una mossa necessaria per evitare che un numero maggiore di utenti venga colpito da questi problemi. Microsoft ha dimostrato di voler agire con cautela per garantire un'esperienza ottimale ai propri utenti.

Gli utenti che hanno già effettuato l'aggiornamento possono provare a disattivare AutoHDR per risolvere i problemi di gaming, mentre per l'audio dovranno attendere l'aggiornamento dei driver. Chi non ha ancora aggiornato non vedrà più disponibile Windows 11 24H2 nelle impostazioni di Windows Update, a causa del blocco di compatibilità applicato.

Microsoft raccomanda di attendere la risoluzione di questi problemi prima di procedere con l'aggiornamento, per evitare possibili malfunzionamenti del sistema. L'azienda continuerà a monitorare la situazione e a lavorare per fornire una soluzione il prima possibile.