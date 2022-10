Il produttore tedesco XMG offre ora la possibilità di installare il processore AMD Ryzen 7 5800X3D, tra i migliori da utilizzare in ambito gaming, sul suo notebook Apex 15 Max. Questo è possibile grazie all’aggiornamento del BIOS ad AGESA 1.2.0.7, che aggiunge il supporto anche dell’ultimo chip dotato di 3D V-Cache.

XMG Apex 15 Max è un computer portatile gaming con display da 15,6″ che supporta i processori AMD Ryzen 5000 della linea desktop fino al Ryzen 9 5950X, grazie alla scheda madre con chipset B550. I test interni condotti da XMG hanno evidenziato prestazioni maggiori sino al 14% rispetto al Ryzen 9 5900X e sino al 30% nei confronti del Ryzen 7 5700X in Shadow of The Tomb Raider. Tuttavia, il Ryzen 7 5800X3D è risultato più lento dei due processori precedenti in altre applicazioni, come Ryzen 7 5700x e Ryzen 9 5900X. Del resto, il Ryzen 7 5800X3D è una CPU pensata principalmente per il gaming, quindi per la produttività in generale sarebbe meglio orientarsi su altri prodotti.

Photo Credit: XMG

XMG Apex 15 Max è un notebook pensato per coloro che desiderano le massime prestazioni possibili. Ha uno spessore di 32,5mm, può essere configurato con una GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 o RTX 3070, può supportare fino a 64GB di RAM SODIMM DDR4-3200, presenta tre slot di archiviazione (due M.2 e uno da 2,5″ per SSD e HDD) e ha un display IPS a 240Hz con una risoluzione di 1080p. Per quanto riguarda il prezzo, una configurazione base con AMD Ryzen 7 5800X3D, RTX 3060, 16GB di RAM DDR4-3200 e un SSD Samsung 980 da 500GB viene proposta a 1.720,99€.

Ricordiamo che il Ryzen 7 5800X3D è caratterizzato dalla presenza della 3D V-Cache, che aumenta in maniera importante la cache L3 e garantisce un incremento prestazionale medio nei giochi del 15%. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.