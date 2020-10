10 “Magnifici” prodotti a soli 199€ su Euronics, ecco come averli!

Da Euronics è tornata una nuova e conveniente promozione che vi permetterà, fino al 14 ottobre, di avere il meglio per quanto riguarda elettrodomestici ed articoli tech, a soli 199€. Questa promozione di Euronics si chiama I magnifici 10, e per sfruttarla basta effettuare una spesa di almeno 599€ scegliendo fra la vasta lista di prodotti selezionati, e poi si può scegliere uno dei 10 articoli pagandolo solamente 199€. Gli articoli che fanno parte dei Magnifici 10 sono molti, come potete vedere dalla pagina dedicata dello store, e comprendono smartphone, smart tv, piccoli e grandi elettrodomestici e persino console da gioco!

Con tutti questi prodotti in promozione, ci permettiamo di segnalarvi quella che riguarda il notebook Lenovo Ideapad 3 da 15,6″, che grazie a questa promozione può esser acquistato a 699,00€ anziché a 849,00€. Questo computer portatile si presenta come una macchina perfetta per il multitasking, dalle alte prestazioni con numerose feature che lo rendono un’ottima scelta per tutti coloro che cercano un notebook da lavoro o per studiare. Al suo interno il Lenovo Ideapad 3 monta un processore Intel Core i7 di decima generazione, con una scheda grafica dedicata Intel ed inoltre possiede 8 GB di RAM, 512 GB di SSD, il tutto in appena 1,85 kg di peso totali. Il display full HD è circondato da strette cornici che conferiscono al notebook un look essenziale e moderno, dove sono presenti anche due altoparlanti Dolby Audio per garantire un’esperienza d’ascolto ottimale.

Con il Lenovo Ideapad 3 è poi possibile modificare la velocità di esecuzione attraverso il Q-control ed ottenere prestazioni della CPU estremamente veloci, oppure passare ad una modalità super silenziosa per le situazioni di massima tranquillità, allungando di molto anche l’autonomia della batteria. Una delle particolarità di questo notebook è senza dubbio il suo esser super sicuro, infatti è possibile utilizzare i comandi vocali per accedere ai dati con Windows Hello, ed ovviamente è compatibile anche con l’utilizzo di Cortana per qualsiasi necessità ed inoltre sulla webcam presente sopra lo schermo, si trova anche un otturatore fisico, in modo da prevenire l’utilizzo da parte di malintenzionati.

