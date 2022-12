Manca ormai una settimana al Natale, meno se teniamo in considerazione la vigilia, pertanto sta per scadere il tempo utile per acquistare i regali, anche perché i corrieri sono soliti andare in difficoltà in questo periodo dell’anno, con il rischio di allungare i tempi di consegna. Se siete alla ricerca di regali last minute, suggeriamo quindi di affidarvi ad Amazon, forse l’unico shop a garantire la consegna dei prodotti entro Natale, a patto che abbiate un abbonamento Prime attivo.

10 regali last minute a meno di 10€!

Puzzle Cubo educativo

Se vi piace mettere alla prova le vostre abilità mentali e cercate un giocattolo capace di intrattenere sia bambini che adulti, questa palla magica può rivelarsi un'ottima idea regalo. Come detto, questo articolo vi permetterà di esercitare la vostra memoria ed è molto educativo per i più piccoli. Il gioco consiste nello spostare le varie palline colorate e trovare un modo per farle arrivare nel rispettivo colore. Un regalo intelligente da prendere in considerazione.

Set tagliaunghie

Se volete regalare al vostro partner una serie di strumenti che lo aiuteranno a prendersi cura delle mani, piedi e viso, allora questo kit di tagliaunghie e manicure non può che rivelarsi ottimo. Il set comprende 7 pezzi, tra cui diversi tagliaunghie di svariate dimensioni, una forbice per sopracciglia, una pinzetta e altro. Gli attrezzi si trovano in una custodia in PU elegante e alla moda e sono tutti realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, lucidati e temprati.

Specchio a ventosa

Come saprete, truccarsi richiede attenzione e precisione e se il vostro partner è solito dare molta importanza al viso, alle sopracciglia e ad altre parti del corpo, regalargli uno specchio con ingrandimento 5x non può che renderlo felice. Questo modello dispone di 2 ventose, quindi sarà perfetto per superfici pulite, lisce e non ruvide, e grazie alle dimensioni compatte potrete portarlo con voi e controllare costantemente se ci sono imperfezioni sul vostro trucco.

Luce notturna a LED

Una buona idea regalo per questo Natale potrebbe anche essere una semplice ma ottima luce notturna a LED, in grado di aiutarvi ad addormentarvi e con funzione di accensione automatica. Questo modello, infatti, accenderà automaticamente la luce quando il sensore si trova in condizioni di scarsa illuminazione e la spegnerà non appena le condizioni di illuminazione ritornano alla normalità. Perfetta per cucine, soggiorni e corridoi, in quanto potrete regolare l’intensità della luce su 5 livelli differenti.

Mega Construx Playset

I set da costruzione sono da sempre uno dei regali migliori che possiate fare ai più piccoli. Quello da noi proposto, e che potrete acquistare a meno di 10€, comprende 2 micro bambole Barbie, 2 piccole tartarughe, 70 mattoncini da costruzione con pezzi speciali e accessori e una base di supporto a forma di cuore sulla quale costruire. Adatto per bambini da 4 anni in su, questo set permetterà ai giovani di inventare giochi di narrazione e sviluppare le capacità necessarie per la risoluzione dei problemi.

Caricatore per Apple Watch

Se avete un Apple Watch, non per forza uno degli ultimi arrivati sul mercato, allora questo piccolo ma potente caricatore magnetico farà al caso vostro. Infatti, questo modello è studiato appositamente per adattarsi alle forme degli smartwatch di Apple e vi permetterà di ricaricare quest’ultimi in qualsiasi luogo, a patto che abbiate una porta USB per alimentarlo. Il cavo è di 1 metro, adatto quindi per il trasporto in uno zaino o in tasca, ed è perfetto per la maggior parte delle necessità quotidiane, sia dentro che fuori casa.

Auricolari magnetici sportivi

Se siete soliti praticare sport e vi piace ascoltare la musica durante le sessioni di allenamento, è probabile che preferiate puntare su degli auricolari magnetici con filo. Questi infatti garantiscono la miglior stabilità e la certezza di non perderli durante i movimenti corporei più veloci. Il collegamento avviene tramite il classico cavo jack da 3.5mm, quindi la compatibilità sarà massima.

Puzzle con 2000 elementi

Se andate matti per i puzzle, vi informiamo che potrete mettere sotto l’albero di Natale una delle proposte a marchio Trefl, che realizza puzzle di qualità premium e con materiali ecologici, nonché carta a basso riflesso di luce. Se volete rimanere entro i 10 euro, dovreste acquistare la variante “Alpi in estate“, la cui confezione contiene ben 2.000 elementi. Una volta completato, questa collection rappresenterà un bellissimo paesaggio di montagna e avrà una dimensione 961 x 682 mm. Un’ottima idea regalo per chi vuole aiutarsi con lo sviluppo delle abilità manuali, nella concentrazione, pazienza e percettività.

Cuffie con filo SBS

Un buon paio di cuffie saranno perfette da mettere sotto l'albero di Natale. Dal momento che stiamo parlando di prodotti a meno di 10€, abbiamo selezionato un modello con filo, la cui qualità audio però è molto buona, così come quella del microfono integrato. Nonostante sia un prodotto entry level, i padiglioni sono imbottiti e la vestibilità risulta eccellente.

Decorazione a energia solare

Come ultima idea regalo last minute vi proponiamo questa particolare decorazione, particolare perché alimentata tramite energia solare. Un prodotto perfetto sui cruscotti delle auto, ma lo sarà in tutti quei posti in cui ci sono i passanti, che si fermeranno e guarderanno la piccola statuetta muoversi. All’interno, infatti, è presente un meccanismo che la fa muovere se esposta alla luce solare, rendendola una delle idee regalo più originali.

