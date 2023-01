Se state pensando di acquistare una smart TV top di gamma, in grado di assicurarvi prestazioni eccellenti per al visione di film e durante le vostre sessioni di gaming, ci consigliamo di non farvi scappare questo fantastico modello Sony in super sconto. Per poco, potrete portare a casa il modello Sony Bravia 4K da 77″ disponibili ad appena 3.199,99€ invece di 4.199,00€!

Stiamo parlando di un TV che sfrutta un fantastico pannello OLED, ideale per non perdervi nemmeno una singola sfumatura in ogni scena, e un sistema Audio Surround 3D che vi consente di essere pienamente coinvolti nele scene sullo schermo. Dunque, il nostro consiglio è di non farvi scappare la proposta e portare a casa la Sony Bravia fintanto che siete in tempo!

Partiamo dal pannello che abbiamo già citato nella nostra introduzione, pensato per sfruttare la tecnologia OLED 4K e guardare qualsiasi contenuto con una qualità prossima impareggiabile grazie al Cognitive Processor XR. Potrete inoltre godere di un contrasto sorprendente, per offrire profondità realistiche e neri puri praticamene in ogni scena. Il processore si occupa di portare audio e immagini a un nuovo livello, comprendendo e riproducendo come l’occhio umano mette a fuoco e analizza le immagini per offrire profondità realistica, contrasto straordinario e colori brillanti.

Non meno importante, grazie alla tecnologia di rimasterizzazione XR HDR, questo TV individua ogni oggetto sullo schermo, ne analizza il colore e regola il contrasto per immagini ancora più realistiche. Il processore “object-based”, basato sulla tecnologia BRAVIA XR, porta la precisione a un livello mai visto in termini di regolazione della tonalità, della saturazione, della luminosità, del vettore di moto, dell’ampiezza di banda e molto altro ancora.

Per il gaming, va menzionata la Auto Low Latency Mode in HDMI 2.1, per cui la smart TV Bravia riconosce quando viene collegata e accesa una console e passa automaticamente alla modalità a bassa latenza. In questo modo il gameplay risulterà molto più fluido e reattivo, perfetto anche per giochi ad alta intensità e in rapido movimento. L’audio è un altro punto a favore dell’acquisto, in quanto proviene dallo schermo con Acoustic Surface Audio+. I tre attuatori dietro il TV vibrano per creare un audio sincronizzato con l’immagine mentre i due laterali migliorano il suono ad alta frequenza per dialoghi nitidi. I subwoofer sinistro e destro, infine, offrono bassi potenti per un suono coinvolgente!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

