100€ di sconto su Roomba i3+ e Braava Jet M6, ecco come averli

Siete stanchi delle pulizie domestiche e vorreste un aiuto concreto? Il pensiero di tornare a spolverare dopo le vacanze vi attaglia a più non posso? Allora questa è l’offerta che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che iRobot, azienda leader nel settore degli aspirapolvere e lavapavimenti smart, fino alla fine del mese di agosto, vi darà l’opportunità di risparmiare ben 100€ sull’acquisto di un aspirapolvere o un lavapavimenti robot, potendo scegliere tra Roomba i3+ e Braava Jet M6, ovvero due dei migliori dispositivi attualmente disponibili sul mercato per ambo le categorie.

Come ottenere lo sconto? Nulla di più semplice, vi basterà infatti utilizzare degli appositi coupon per poter usufruire dei tagli al prezzo. In particolare, il codice KKT2X7L vi permetterà di ottenere lo sconto su Roomba i3+, mentre il codice YQ1GF34 andrà utilizzato per Braava jet M6. Con essi, come detto in apertura, avrete tempo fino al 31 di agosto per completare il vostro acquisto, usufruendo così di uno sconto di ben 100€ che, in ambo i casi, porta il prodotto in questione a scendere al prezzo più basso attualmente reperibile in rete. Avendo, ambo i prodotti, il medesimo prezzo di partenza di 699,00€, potrete quindi acquistare ognuno di essi a 599,00€ il che, considerata la tecnologia in questione, non è affatto da sottovalutare!

Prendete, ad esempio, iRobot Roomba i3+, ovvero quello che è certamente il prodotto più interessante tra i due. Introdotto sul mercato lo scorso anno, Roomba i3+ è solo l’ultimo arrivato in casa Roomba tra quei dispositivi dell’azienda che sono in grado di svuotarsi da soli, grazie ad una apposita colonnina di ricarica che svuota e ripulisce il robot automaticamente durante la ricarica, permettendovi così di metere mano al robot solo quando sarà la stessa colonnina ad essere piena, ovvero dopo circa 30 cicli di pulizia!

Si tratta, in sostanza, della medesima tecnologia che anima i più costosi modelli Roomba i7+ e Roomba s9+, con la differenza di un prezzo più accessibile e poche, ma trascurabili, funzioni in meno. Per il resto, Roomba i3+ è un aspirapolvere smart potente, iper connesso e davvero intelligente, capace di schivare ostacoli, tenere traccia dei suoi percorsi, ed evitare accuratamente cadute, spazi troppo angusti o oggetti fragili, il tutto grazie ad un comodo e funzionale controllo via app.

Dotato di Intelligenza Artificiale e della capacità di apprendere, ed imparare così a riconoscere l’ambiente circostante, Roomba i3+ pulisce tracciando un percorso lineare che, a differenza della concorrenza, non solo evita fastidiosi intoppi, ma aumenta anche l’efficienza della pulizia, permettendo al robot di potersi concentrare sulle aree a maggiore intensità di sporco!

Insomma, un prodotto davvero eccezionale che, in accoppiata con Braava jet M6, vi permetterà di tenere la vostra casa costantemente pulita ed ordinata, anche grazie a quella che è una promozione che, credeteci, difficilmente abbassa di così tanto i prodotti di fascia alta a marchio iRobot! Ciò detto, vi rimandiamo direttamente ai link di acquisto dei due prodotti, ricordandovi che per ottenere lo sconto promesso dovrete inserire gli appositi codici sconto prima di completare il pagamento.

Infine, vi ricordiamo che se siete all'ulteriore ricerca di sconti, non c'è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona estate!

