15% di sconto su eBay per gli Xiaomi Mi Days, scopri come ottenerlo!

Su eBay partono oggi i Mi Days, un’iniziativa che vede come protagonisti i prodotti di Xiaomi e comprende sia gli smartphone che tanti altri prodotto del brand cinese, come TV, smartwatch, auricolari, elettrodomestici e sistemi di sicurezza. Stiamo parlando di prodotti che, come da abitudine di Xiaomi, hanno un rapporto qualità prezzo già eccellente ma che in occasione di questo evento potrete acquistare ad un prezzo ancor minor grazie al codice sconto riservato da eBay per l’iniziativa.

Infatti fino al 18 agosto potrete usare il codice MIDAYSAGO21 per ottenere uno sconto extra del 15% sui prodotti presenti in questa pagina speciale dedicata ai Mi Days. Per maggiori informazioni sull’utilizzo del coupon vi rimandiamo ai termini e condizioni riportati poco sotto.

Tra i prodotti più interessanti presenti nell’offerta troviamo sicuramente lo Xiaomi Mi LED TV 4S, una smart tv da 55″ con risoluzione 4K dalle caratteristiche indubbiamente interessanti per il prezzo a cui è proposta. Da menzionare sicuramente il design ultrasottile ed elegante con la cornice intermente il metallo, la doppia decodifica audio Dolby + DTS con 2 altoparlanti stereo da 10 W con Bass Reflex, la presenza di Android TV con Google Assistant e l’integrazione con l’ecosistema Xiaomi. Grazie al codice MIDAYSAGO21 potrete portarvi a casa questo gioiellino a soli 449 euro!

Se invece state cercando un nuovo smartphone avrete sicuramente l’imbarazzo della scelta visti i numerosi modelli proposti da Xiaomi. Tra i tanti vi segnaliamo lo Xiaomi POCO X3 Pro nella versione da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Grazie ad un doppio sconto potrete acquistare questo smartphone a 187,35 euro invece di 253,47 euro, con uno sconto quindi decisamente interessante.

I prodotti inclusi in questa promozione sono veramente tantissimi, quindi vi consigliamo di controllare la pagina dedicata per trovare l’offerta più interessante per voi. Qui di seguito vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti.

N.B.: vi ricordiamo che la promozione scade il 18 di agosto o fino ad esaurimento scorte, vi consigliamo quindi di affrettarvi per acquistare il prodotto che desiderate. Per usufruire dello sconto non dovrete far altre che utilizzare il codice MIDAYSAGO21 durante la procedura d’acquisto

La nostra selezione di offerte

Vai alla pagina con tutte le offerte

Termini e condizioni

Coupon valido solo sui prodotti inclusi nella promozione alla seguente pagina: https://www.ebay.it/e/campagne-speciali/midaysago21

Codice coupon: MIDAYSAGO21

Valore coupon: 15%

Sconto massimo ottenibile: 50€

Utilizzi: 1 per ogni utente

Inizio: 5 agosto 2021 ore 9.00

Fine: 18 agosto 2021 ore 23.59

Come riscattare il buono sconto

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Termini e condizioni per l’utilizzo del buono sconto

Questa offerta è rivolta solo agli utenti di almeno 18 anni.

Il codice del buono sconto, la data di scadenza, lo sconto e, se applicabili, il prezzo di acquisto minimo e lo sconto massimo sono indicati ne Il mio eBay su eBay.it e/o nelle comunicazioni ufficiali che ricevi da eBay e/o che puoi trovare sul sito.

