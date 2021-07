15% di sconto su sdraio, barbecue e tanto altro su eBay con questo coupon

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere, vi segnaliamo che su eBay è possibile acquistare prodotti di arredamento per il giardino, con sconti che possono tagliare il prezzo del 15% grazie ad un esclusivo codice sconto valido fino al 1° agosto 2021. Grazie a questa nuova ed interessante iniziativa, quindi, avrete l’occasione di risparmiare decine di euro sull’acquisto di sdraio, barbecue e tanto altro ancora!

Per poter beneficiare dello sconto offerto dal coupon è necessario seguire pochi e semplici passi. Innanzitutto, bisogna consultare la lista completa dei prodotti al seguente indirizzo e aggiungere un articolo compatibile nel carrello. Successivamente vi basterà inserire il codice “SUMMERGARDEN21” nell’apposito campo e concludere l’ordine. Con il coupon in questione è possibile ottenere uno sconto massimo di 50,00€ con una spesa minima di 20,00€!

Come da tradizione per eBay, la promozione include un numero spropositato di articoli ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo alla serra da giardino Outsunny con telo verde. Generalmente disponibile al 104,95€, questo prodotto è ora acquistabile al prezzo di 42,95€. Con il codice sconto “SUMMERGARDEN21” il costo scende ulteriormente a 36,50€!

I vantaggi di una serra come quella sviluppata da Outsunny sono molteplici, tra cui la possibilità di intensificare il calore interno in tutte le stagioni dell’anno, così da poter offrire alle proprie piante il calore di cui hanno bisogno senza provocare danni. Questo prodotto possiede una struttura realizzata in acciaio inossidabile, mentre la copertura è in polietilene resistente. Inoltre, misura 270 x 90 x 90 centimetri, il ché la rendono compatta e facile da posizionare, sia in giardino che sul balcone.

Chiaramente, questa non è l’unica offerta disponibile su eBay, infatti sono tantissime quelle che vi aspettano sulla pagina della promozione, che vi dà modo quindi di aggiornare parte del vostro giardino. Infine, vi consigliamo anche di iscrivervi ai nostri canali Telegram, dove potrete trovare tutti gli aggiornamenti su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciale Codici Sconto. Buono shopping!

N.B.: I prezzi riportati in basso non includono lo sconto concesso dal coupon “SUMMERGARDEN21”!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!