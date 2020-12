-15% sugli smartphone POCO X3 e M3 con questo codice sconto eBay

Dopo avervi proposto le offerte imperdibili di eBay, torniamo ad occuparci di quello che è uno dei portali più importanti in circolazione per segnalarvi un codice coupon valido fino al 20 dicembre che vi permetterà di risparmiare il 15% sugli smartphone Poco, dandovi l’opportunità di portarvi a casa dispositivi che già godono di un ottimo rapporto qualità-prezzo a cifre ancora più interessanti.

I modelli prodotti da Poco, che recentemente si è staccata da Xiaomi diventando completamente indipendente, non sono tantissimi, ma tra quelli aderenti all’iniziativa troviamo gli ultimi due arrivati, ovvero il Poco X3 NFC e il Poco M3. Come saprete, questi due dispositivi vantano caratteristiche tecniche di rilievo, soprattutto il primo, ad un prezzo decisamente vantaggioso che fa sì che questi modelli si rivelino adatti ad un pubblico molto ampio, ora ancora di più grazie al coupon che eBay ha gentilmente messo a disposizione.

Il codice sconto da inserire nell’apposita sezione è PITMIXMAS2020 e, come detto, vi permetterà di risparmiare il 15%. Prendendo in esame il Poco X3 NFC in variante da 64GB, il prezzo crollerà dai già ottimi 205,99€ a soli 175,00€, una cifra che diventa molto interessante per un dispositivo che vanta persino un display con frequenza di aggiornamento a 120 hz, caratteristica che accomuna quasi esclusivamente gli smartphone top di gamma ma che, grazie a Poco, potrete avere a metà del prezzo. È presente, inoltre, il validissimo Snapdragon 732G, un comparto fotografico composto da 4 sensori, di cui il principale da 64 MP realizzato da Sony, e una batteria da ben 5.160mAh. Insomma, un dispositivo che pur non essendo un vero top di gamma, è come se lo fosse, dal momento che nell’utilizzo pratico non noterete alcuna differenza rispetto ad un modello dal costo decisamente superiore.

Per quanto riguarda il Poco M3, una volta applicato il codice, il suo prezzo crollerà dagli originali 152,00€ a soli 129,20€. Anche in questo caso, siamo di fronte ad una cifra insignificante per le specifiche offerte, le quali ci dicono che l’ultimo arrivato monta una super batteria da 6.000 mAh, un display ugualmente di buona qualità così come il comparto fotografico, nonostante a questo giro perdiamo un sensore. Per il resto, non manca veramente nulla: porta a infrarossi, jack per cuffie da 3.5 mm, USB di tipo C e persino la radio FM. Non giriamoci intorno, Poco sta dimostrando di saperci fare e la sua politica riguardo ai prezzi non può che far piacere agli utenti, i quali possono acquistare ottimi prodotti a prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli offerti da brand più popolari e con l’aiuto di eBay questi diventano pressoché imperdibili.

Come detto, Poco non ha prodotto al momento un numero considerevole di smartphone, ma in calce vi lasciamo comunque la lista dei dispositivi compatibili con la promozione, ricordandovi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

N.B: inserire il codice PITMIXMAS2020 nell’apposita sezione per applicare lo sconto del 15%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

