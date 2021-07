150€ di sconto su Galaxy S21, Tab S7 e S20 FE con questi coupon!

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le principali offerte giornaliere provenienti dai maggiori store online come Amazon ed eBay, ciononostante sappiate che le occasioni di risparmio non sono certamente finite, tant’è che vi segnaliamo ora una nuova ed interessante iniziativa promossa da Samsung, valida fino al 31 luglio 2021, che consentirà di acquistare i Galaxy S21, Tab S7 e S20 FE a prezzi decisamente convenienti attraverso dei coupon!

Tra le soluzioni di maggior interesse proposte dal brand, vi consigliamo di dare uno sguardo al Samsung Galaxy S20 FE che, generalmente, viene venduto al prezzo di 769,00€ nella sua edizione con processore Exynos, ma che è ora acquistabile a 609,00€ grazie al codice sconto “GALAXYS150”, che ne taglia il costo di ben 150,00€! Si tratta di un dispositivo che unisce una potenza adatta a tutti i contesti (da quelli professionali a quelli quotidiani) ad un design minimalista e dalle linee morbide.

Disponibile in sei diverse colorazioni, Samsung Galaxy S20 FE 5G è uno smartphone esemplare, a partire dal suo display Super AMOLED da 6,5 pollici con una risoluzione nativa in FullHD+ (ossia 1080 x 2400 pixel) e con una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Come specificato nel paragrafo precedente, questo modello possiede un processore Samsung Exynos 990, abbinato a 6 GB di memoria RAM e 128 oppure 256 GB di memoria interna.

Il Samsung Galaxy S20 FE 5G promette di essere un ottimo compagno viaggio per le sue notevoli capacità in ambito fotografico. Garantisce difatti di scattare fotografie ad un ottimo dettaglio oppure di registrare video fino a 4K e 60 FPS. Non manca la certificazione IP68 per una completa protezione contro schizzi d’acqua e la possibilità di utilizzarlo in modalità Dex (una funzione che permette di avere un’esperienza desktop, una volta collegato ad un televisore).

Insomma, si tratta di uno smartphone dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il nuovo prezzo di vendita, diventa un vero investimento! Chiaramente, l’offerta dedicata al dispositivo in questione non è l’unica attualmente disponibile sul Samsung Store, motivo per cui di seguito vi illustreremo una breve lista con tutte le occasioni da prendere al volo.

N.B.: I prezzi riportati in basso non includono lo sconto!

I prodotti in promozione

