Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere con tutti i crismi, che sia versatile, potente e, soprattutto, che sia venduto ad un prezzo davvero accessibile, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è attualmente in sconto l’ottimo Rowenta X-Plorer Serie 40, un aspirapolvere smart davvero ottimo, caratterizzato da un vantaggioso rapporto qualità/prezzo.

La proposta di Amazon? Appena 199,99€, contro i 359,99€ originariamente necessari per l’acquisto, il che si traduce in uno sconto del 44% pari a ben 160 euro sul prezzo originale!

Compatto nelle dimensioni, ma comunque eccellente nelle performance, Rowenta X-Plorer Serie 40 è un aspirapolvere robot progettato per raggiungere facilmente qualsiasi punto della casa, pulendo con efficienza anche nelle zone più difficili da raggiungere, grazie al suo eccellente sistema di navigazione intelligente.

tale tecnologia, chiamata Smart Exploration 2.0, garantisce una copertura totale delle superfici, e grazie ai suoi numerosi sensori, X-Plorer Serie 40 riesce a riconoscere qualsiasi ostacolo, evitando non solo urti e possibili danneggiamenti ad oggetti in giro per la casa, ma anche pericolose cadute, risultando dunque perfetto per chi ha casa con scale o comunque su più piani.

Come se non bastasse, parliamo di un aspirapolvere robot ottimizzato per la pulizia di quegli ambienti che ospitano animali a pelo corto o lungo, giacché neanche questi ultimi riescono ad interferire con l’ottimo lavoro svolto dall’efficiente spazzola motorizzata di questo aspirapolvere. Questa, unita alle testine laterali, è infatti in grado di raccogliere qualsiasi tipo di sporcizia, oltre che la polvere sottile ed il pulviscolo, il che risulta molto comodo specie in questo periodo di allergie.

Come se poi non bastasse, Rowenta X-Plorer Serie 40 è anche dotata del sistema Aqua Force di Rowenta che, grazie al montaggio di un accessorio incluso in confezione, permetterà a questo aspirapolvere non solo di aspirare, ma anche di effettuare un lavaggio rapido dei pavimenti, così da avere una casa sempre fresca e pulita, ma con zero fatica.

Dulcis in fundo, Rowenta X-Plorer Serie 40 è equipaggiato con un’efficiente batteria agli ioni di litio, in grado di offrire fino a 2 ore e 30 minuti di autonomia, che sono l’ideale anche per case di grandi dimensioni, visto soprattutto il già citato sistema di navigazione, che ottimizza il tempo di pulizia, ma anche l’app dedicata (e gratuita) Rowenta Robots, compatibile con iOS e Android, che vi permetterà persino di tracciare o programmare le vostre pulizie.

Insomma: Rowenta X-Plorer Serie 40 è un elettrodomestico davvero efficiente, e giacché lo sconto proposto da Amazon è davvero di tutto rispetto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, suggerendovi di completare l’acquisto prima che il prezzo torni alle origini.

