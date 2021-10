20% di sconto su Roomba Combo 113 grazie a questo coupon!

Se avete trovato ottima l’offerta di Amazon riguardante il robot aspirapolvere Roomba 692, ma per un motivo o per un altro avete deciso di non approfittarne, allora potrebbe interessarvi quella che stiamo per segnalarvi, visto che si tratta di un’altra opportunità relativa ad un sempre ottimo robot aspirapolvere a marchio iRobot e dalle caratteristiche migliori rispetto a quello proposto stamattina.

In questo caso, l’offerta proviene dallo store ufficiale iRobot, che ha deciso di scontare il Roomba Combo 113 del 20% attraverso un codice sconto esclusivo, da aggiungere nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento. Il coupon da inserire è “W8GEEMD” e, come detto, vi permetterà di risparmiare un quinto del prezzo originale del prodotto, che passerà da 299,00€ a 239,90€. Se il costo di partenza di questo modello vi sembra già ottimo è perché si tratta di un ricondizionato, ossia un prodotto che presentava qualche difetto ma che è stato portato al nuovo dall’azienda, la quale vi assicurerà comunque 1 anno di garanzia e la sempre apprezzata spedizione veloce.

Assodato che si tratta di un’ottima occasione per acquistare un robot aspirapolvere realizzato dal brand che è stato in grado di rivoluzionare il mondo della pulizia domestica, vi informiamo che il Roomba Combo 113 vanta le tipiche tecnologie avanzate presenti sui migliori dispositivi della categoria, vale a dire sensori capaci di far reagire il robot agli oggetti che incontra lungo il cammino e permettergli di eseguire una navigazione intelligente, con l’obiettivo di pulire anche nei punti dove non ve lo aspettavate. Nel fare ciò, il Roomba Combo 113 se la cava egregiamente e avrete la possibilità di selezionare diverse modalità di aspirazione con differenti livelli di potenza, per permettere al robot di cavarsela anche sulle superficie più difficili come i tappeti.

Il Roomba Combo 113, inoltre, è progettato anche per lavare il pavimento, ed ecco perché integra un panno in microfibra che andrà ad asciugare all’istante i getti d’acqua che emanerà il dispositivo mentre effettua il compito che gli è stato assegnato. Una volta terminato, si andrà a riporre nella sua stazione di ricarica e, come ogni robot aspirapolvere moderno, potrà essere comandato da remoto tramite Alexa e Google Assistant.

Come sempre, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B: inserire il codice sconto “W8GEEMD” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto del 20%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere con il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!