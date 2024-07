200 euro in meno per aggiornare la postazione con PC compatto, potente e versatile

Il GEEKOM A8 Mini PC è una scelta eccellente per chi cerca un computer potente e ma compatto. Dotato di caratteristiche di ultima generazione e un design elegante, questo dispositivo è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, dal lavoro quotidiano al gaming intensivo. È una scelta ideale per piccoli uffici e per chi vuole realizzare una postazione domestica che risulti elegante e compatta, senza per questo rinunciare ad avere un computer veloce.

Non perdere questa offerta speciale: ottieni il GEEKOM A8 Mini PC a soli €763 utilizzando il codice Amazon tomshwA8 (prezzo originale: €979). Valido dal 26 al 28 luglio. Approfittane ora!

Il GEEKOM A8 presenta un design minimalista con un chassis in alluminio uni-body da 0,47 litri. Questo lo rende non solo esteticamente piacevole, ma anche resistente a impronte digitali e graffi, mantenendo un aspetto professionale e pulito in qualsiasi ambiente di lavoro. Basato sul processore AMD Ryzen 9 8945HS, l'A8 offre prestazioni eccellenti, con otto core CPU Zen 4, 16 thread e 16 MB di cache L3. Con una velocità massima di 5,2 GHz e 32 GB di RAM DDR5, questo mini PC è capace di gestire facilmente attività di calcolo intensive e multitasking avanzato.

Il processore include anche una valida NPU, che promette un'efficienza del 60% superiore rispetto alle generazioni precedenti, con i workload AI. Questo lo rende ideale per generare contenuti multimediali, automazione aziendale e progetti creativi. La Radeon 780M, con architettura RDNA3 e 12 CU, offre prestazioni grafiche molto buone. Questo computer può gestire bene il carico tipico delle videochiamate, incluse quelle con sfondi virtuali - senza artefatti o rallentamenti. Volendo ci si può anche giocare, ma senza troppe pretese.

Piccolo ma versatile

Grazie a più porte HDMI2.0, USB4, Type-C e USB-A, il GEEKOM A8 permette la connessione fino a quattro display 4K o un display 8K. La porta USB4 da 40 Gbps amplia ulteriormente le opzioni di integrazione con periferiche esterne, rendendo questo mini PC estremamente versatile per diverse esigenze multimediali e creative. La connessione Internet è veloce e stabile grazie all'Ethernet da 2,5 Gbps, insieme a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Il GEEKOM A8 è sostenuto da rigorosi test di affidabilità e da una garanzia limitata di 3 anni. Gli utenti possono contare su un team professionale di assistenza post-vendita, pronto a risolvere qualsiasi problema possa sorgere, garantendo così un utilizzo senza preoccupazioni.

Il GEEKOM A8 Mini PC combina potenza e compattezza, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e performante. Con lo sconto del 22% disponibile su Amazon dal 26 al 28 luglio 2024, a un prezzo finale di €763,2 (prezzo originale: €979,00), questa è un'opportunità imperdibile per aggiornare il proprio setup tecnologico.