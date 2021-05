200€ di sconto sul condizionatore portatile De Longhi su Mediaworld

Non si può certo dire che maggio non sia iniziato con il piede giusto, con i principali portali che si sono subito dati battaglia per cercare di proporre quanti più prodotti possibili in offerta e al prezzo più basso. Ciò continua anche oggi e lo abbiamo visto con le offerte del giorno di Amazon, ma adesso è arrivato il momento di scoprire le proposte odierne di Mediaworld che, fino alla mezzanotte, vi permetterà di acquistare prodotti di svariate categorie a prezzi stracciati.

Anche oggi, quindi, il portale mette a disposizione un’ampia scelta di articoli, ma quello che è riuscito ad attirare la nostra attenzione è il climatizzatore portatile De Longhi PAC EL92 Eco Silent, dal momento che viene proposto a soli 399,00€ invece di 599,00€. Come avrete intuito, si tratta di un prodotto che potrebbe rivelarsi utile durante l’estate, il cui scopo è quello di mantenere l’ambiente della casa fresco e alla giusta temperatura.

Si sa, il caldo può giocare brutti scherzi, motivo per cui affidarsi ad un climatizzatore di qualità come il De Longhi PAC EL92 Eco Silent potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per attenuare la sensazione di calore durante le giornate più calde, e qual è il momento migliore per acquistarlo se non oggi? Oltre a risparmiare ben 200€, vi porterete a casa uno dei migliori climatizzatori portatili, la cui capacità di 10.000 BTU/h sarà sufficiente per rinfrescare rapidamente una stanza di 40 metri quadrati.

Silenzioso e dal design moderno, il De Longhi PAC EL92 Eco Silent utilizza il Gas naturale R290, ovvero uno dei più ecologici in circolazione, e vanta un pannello di controllo digitale a LED con indicatori luminosi che vi consentiranno di gestire le numerose funzioni tra cui temperatura, velocità della ventola, timer e modalità di raffreddamento. Essendo un climatizzatore portatile, dispone di maniglie e 4 comode ruote che vi permetteranno di spostarlo con semplicità, sebbene occorra tenere in considerazione lo spazio per posizionare la pompa di calore.

In vista dell’estate, prendere in considerazione un nuovo climatizzatore portatile potrebbe rivelarsi proficuo per la propria salute. Ad ogni modo, se avete già un dispositivo che vi permette di rimanere al fresco durante le future giornate afose, vi ricordiamo che nelle offerte Mediaworld troverete tantissimi altri prodotti, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire se è presente il vostro articolo preferito in offerta. Prima di lasciarvi alle prossime offerte, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!